Meghan Markle, pazza idea per la gravidanza: ecco cosa sta valutando

Meghan Markle, in arrivo il secondo figlio: l’importante novità sul parto. La duchessa del Sussex e il principe Harry saranno liberi di non aderire al protocollo reale

C’è grande attesa per Harry e Meghan sull’arrivo del loro secondo figlio. Come confermato anche durante la tanto discussa intervista da Oprah, i duchi del Sussex avranno una bambina che andrà a fare compagnia al primogenito Archie. Sarà una novità assoluta per la famiglia reale inglese visto che per la prima volta un bebè dei Windsor nascerà negli Stati Uniti. Dopo l’allontanamento dalle vicende di Buckingham Palace, la Markle sta portando avanti la propria gravidanza nella vasta tenuta di Montecito, in California.

Secondo quanto rivelato dal sito Pagesix.com, il parto dovrebbe avvenire in casa, con un’equipe medica di fiducia. La bimba è attesa per l’inizio dell’estate e potrebbe far realizzare il sogno della mamma di avere un figlio tra le mura domestiche. Già mentre era incinta di Archie, infatti, aveva organizzato il parto in casa a Frogmore Cottage, la casa nel Regno Unito che condivideva con Harry, con una squadra di ostetriche tutta al femminile. Dopo il ritardo di una settimana, tuttavia, Meghan era stata trasportata in ospedale dove ha dato alla luce il primo erede nelle prime ore del 6 maggio 2019.

Meghan Markle, in arrivo il secondo figlio: si valuta un parto in casa

Una fonte di Pagesix.com, vicina alle cose reali, ha rivelato che il sogno di avere un figlio direttamente a casa propria (come avveniva in un lontano passato), continua ad ossessionare Meghan.

“Dopo averci provato con Archie, dovendo rinunciare per motivi di sicurezza, ora può pianificarlo al meglio per la bambina in arrivo. Con Harry hanno una bellissima casa in California e ci sono tutte le opportunità per farlo“, spiega la fonte.

La tenuta di Montecito, acquistata dai Sussex dopo il loro trasferimento negli Usa, è costata la bellezza di 14,5 milioni di dollari. In caso di necessità la coppia è comunque vicina al Cottage Hospital di Santa Barbara, uno dei migliori ospedali d’America. Comunque vada, quindi, non ci dovrebbero essere problemi. Non resta che attendere l’estate.