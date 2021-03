Lutto per Russell Crowe, è morto il padre John Alexander che lascia così la moglie Jocelyn e i figli Russell e Terry.

Lutto nel mondo del cinema. Si è spento all’età di 85 anni il padre di Russel Crowe, John Alexander che, dunque, lascia la moglie Jocelyn e l’altro figlio Terry. Ecco il messaggio straziante pubblicato proprio dall’attore statunitense in queste ore: “Ci sono migliaia di persone nel mondo cui ha saputo toccare il cuore, cui ha stuzzicato il fianco con i suoi occhi furbi, con la sua eterna sfacciataggine. Credo che sia il metodo più efficiente per far sapere a tutti quanto successo”.

LEGGI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Fabrizio Corona, clamorosa decisione in carcere: l’annuncio

Proprio Russel avrebbe fatto compagnia al padre John Alexander durante gli ultimi mesi della sua vita nella tenuta di famiglia nei pressi di Sidney. Ci lascia, dunque, il padre di uno dei più apprezzati attori in circolazione.