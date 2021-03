Nell’appuntamento serale di domani, Ilary Blasi annuncerà un doppio ingresso sull’Isola.

Dopo quasi tre settimane e cinque appuntamenti in prima serata, è possibile affermare che l’Isola dei Famosi è assolutamente lo show più seguito dagli italiani. Alla conduzione una espertissima e simpaticissima Ilary Blasi affiancata da tre opinionisti che di spettacolo se ne intendono e non poco: Tommaso Zorzi, Iva Zanicchi e Elettra Lamborghini.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da BEATRICE MARCHETTI (@beatricemarchetti__)

Nella puntata di domani, ad attendere i tantissimi telespettatori ci saranno due importanti novità: due nuovi ingressi. La prima è Beatrice Marchetti, una modella nativa di Brescia che ha posato per le più prestigiose riviste di moda, oltre che in svariate pubblicità.

Ha maturato esperienza anche nel mondo del cinema lavorando nel film “Loro” di Paolo Sorrentino. Non ama il trucco e si preferisce “naturale”. Il suo identikit la fa apparire agli occhi del pubblico un naufrago perfetto per le Honduras.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Meghan Markle e la seconda gravidanza: la duchessa può farlo davvero

Isola dei Famosi, doppio ingresso da urlo: fan in fermento

Dopo Beatrice Marchetti è il turno di Isolde Kostner e non Carolina come si vociferava nei giorni scorsi. Così come Carolina, anche Isolde è nata a Bolzano e durante il suo periodo di attività è stata una grande campionessa di sci, precisamente nelle specialità di discesa libera e super gigante.

Il suo palmares è molto ricco e recita quindici titoli mondiale, due coppe del mondo di discesa libera e tre medaglie olimpiche. Da ricordare che è stata lei a rappresentare l’Italia durante la cerimonia di apertura dei XIX Giochi olimpici invernali di Salt Lake City nel 2002.