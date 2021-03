Isabella Ferrari oggi compie gli anni e per l’occasione vogliamo ricordare un episodio che le ha cambiato la vita.

Sono cinquantasette le candeline che la bellissima e bravissima attrice emiliana dovrà spegnere oggi. Il desiderio che esprimerà molto probabilmente sarà quello di tutti: che la pandemia cessi in tutto il mondo. Ma senza soffermarci troppo su un qualcosa che non conosciamo, spostiamo la nostra attenzione a un avvenimento che ha cambiato la vita di Isabella Ferrari.

L’attrice, ai microfoni di Vanity Fair tempo fa aveva rivelato di aver sofferto di una grave malattia, senza rivelarne mai il nome, ma di esserne uscita più forte di prima e con molte più sicurezze come quelle sul suo corpo. La Ferrari infatti ritiene che la cosa importante sia essere consapevoli di che cosa si vuole fare con il proprio corpo e saper dire anche di no.

Isabella Ferrari compie gli anni: quell’episodio drammatico e la rinascita

L’attrice, originaria di Piacenza, nel corso dell’intervista ha parlato per la prima volta della grave malattia che l’ha colpita qualche anno fa. Una malattia rara di cui però non vuole svelare il nome.

“Qualche anno fa succede che una mattina mi sveglio e non riesco più a muovere le gambe. Così inizia il calvario delle visite e delle diagnosi. E le diagnosi si dimostrano sempre sbagliate. Una notte, era il 2 di giugno, mi ricoverano in un ospedale vicino a casa, a Roma. Lì incontro il medico più importante per me. La diagnosi che fa non è per è per niente buona”.

Il dottore che le ha diagnosticato la malattia le ha suggerito quindi una terapia da seguire che però avrebbe funzionato solo in una percentuale di casi. Isabella ha raccontato però di aver deciso di non seguirla. “Decido di non farla e parto per Pantelleria. Poi la situazione peggiora, mi riportano a Roma d’urgenza e inizio la terapia”. Dopo due anni di cure l’attrice è finalmente guarita.