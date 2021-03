GF Vip, ex concorrente e il figlio positivi al Covid: le loro condizioni

L’ex concorrente del GF Vip, insieme a suo figlio, sono positivi al Covid-19: le condizioni di salute

L’ex tronista di Uomini e Donne, Serena Enardu, e suo figlio Tommaso, sono risultati positivi al Covid-19. La donna, che ha partecipato anche al GF Vip in passato, ha annunciato la positività attraverso un post su Instagram. Attualmente i due stanno bene, anche se hanno accusato lievi sintomi e per questo sono stati posti in isolamento nella loro casa in Sardegna.

La Enardu, inoltre, ha ammesso che si sottoporrà ad un nuovo tampone subito dopo Pasquetta e quindi martedì. Tommaso, invece, lo farà giovedì 8. I fan di Serena hanno prontamente tempestato di like e commenti di auguri, nella speranza di una pronta guarigione, appena letto il post.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝓢𝓮𝓻𝓮𝓷𝓪 𝓔𝓷𝓪𝓻𝓭𝓾 ✨ (@serenaenardu)

GF Vip, l’ex fidanzato della Salemi mette in guardia Pretelli

Abraham Garcia, l’ex fidanzato spagnolo di Giulia Salemi, ha parlato ai microfoni di Nuovo Tv per mettere in guardia Pierpaolo Pretelli. Quest0ultimo ha conosciuto l’influencer nella casa del GF Vip, dov’è nata la passione ed ora i due si stanno frequentando all’esterno.

“Stai attento. In ogni reality show Giulia ha avuto finta storia d’amore. Io mi sono sentito usato da lei. Mi diceva di essere innamorata ed abbiamo anche avuto una relazione stabile. Non ha dato però importanza alla nostra storia per non dare spiegazioni a Pierpaolo Pretelli”.

“Quando stava con me, lo faceva per interesse e quando l’ho conosciuta mi chiese di aiutarla a diventare famosa anche in Spagna. Lì non piaceva la sua freddezza. Mi sono sentito usato da lei”.