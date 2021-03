Fortnite, cosa sappiamo sui dinosauri: dove trovarli e come addomesticarli

Con l’avvento della season 6, su Fortnite arrivano i dinosauri. Ecco dove trovarli e come addomesticarli

Ormai da qualche settimana, su Fortnite Capitolo 2 è arrivata ufficialmente la Stagione 6. Tantissime le novità introdotte dagli sviluppatori di Epic Games, che hanno reso il battle royale numero uno al mondo ancor più ricco di skin, armi, missioni e tanto altro. Come già noto, il nuovo aggiornamento ha portato sull’isola anche i dinosauri.

Animali preistorici mossi dall’Intelligenza Artificiale, non sono particolarmente amichevoli con i giocatori e attaccano se avvicinati troppo. In realtà però, ci sono alcune caratteristiche che li rendono utili per il proseguo della partita. Ecco cosa succede ammazzandoli e come addomesticarli per portarli con sé in giro per la mappa.

Fortnite, tutto quello che c’è da sapere sui dinosauri

I dinosauri su Fortnite non sono per forza un pericolo, anzi. Ci sono diverse caratteristiche che li rendono molto utili per i giocatori. Innanzitutto, bisogna decidere come comportarsi: ucciderli o addomesticarli? Nel primo caso, è possibile ottenere una grande scorta di ossa, materiale molto utile per craftare e migliorare le armi a disposizione sulla mappa. Volendo si può anche scegliere un approccio più amichevole. Avvicinandosi agli animali preistorici e sopravvivendo agli attacchi, è possibile ottenere la reazione opposta e addomesticarli. In questo modo, si otterrà un dinosauro per amico, da portare a spasso per la mappa e sfruttare come arma d’attacco contro i nemici.

Per trovarli, basta andare nel nuovo bioma Furia della mappa. In questa porzione d’isola ci sono le uova di dinosauro, di dimensioni abbastanza ridotte e che ci fanno intuire quali saranno i primi a sbarcare sulla mappa: i velociraptor. Non è però da escludere che – con i prossimi aggiornamenti – anche giganteschi T-Rex possano fare la loro comparsa nel battle royale.