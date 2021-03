Covid, in Francia aumentano i contagi: la decisione di Macron

Emmanuel Macron ha dovuto prendere una decisione drastica per la Francia: ulteriori misure stringenti anti Covid lungo tutta la Nazione

À partir de ce samedi soir et pour 4 semaines, les mesures de freinage déjà en vigueur dans 19 départements seront…

Inizialmente le misure di risanamento per emergenza Covid erano state adottate soltanto in alcune regioni della Francia, ma il Presidente della Repubblica, Emmanuel Macron è stato costretto ad estendere all’intero territorio le regole.

Con un post su Facebook ha spiegato, nel dettaglio, le regole a cui attenersi per il prossimo mese: “Da questo sabato e per le prossime 4 settimane, le misure di emergenza, già in vigore in 19 dipartimenti saranno estese a tutto il territorio metropolitano”. Così ha cominciato Macron e poi spiegato nel dettaglio di cosa si tratta:

coprifuoco alle 19:00;

smartworking;

aziende chiuse secondo la lista già definita;

non viaggiare durante il giorno oltre i 10 km da casa a meno che non ci sia un motivo valido;

nessun viaggio interregionale dopo il 5 aprile a meno che non ci sia un motivo valido.

Covid, in Francia soluzione per la scuola: Macron corre ai ripari

In aggiunta alle misure da adottare in Francia, Emmanuel Macron ha specificato anche il piano per il ritorno scolastico:

Dal 5 aprile, una settimana di scuola – da casa – per scuole, licei ed università;

Dal 12 aprile 2 settimane di vacanza;

Dal 26 aprile ritorno in classe per elementari e medie, ancora DAD per licei ed università;

Dal 3 maggio ritorno in classe anche per licei e università.

Nelle ultime 24 ore, intanto, in Francia sono stati registrati altri 30.000 contagi e sembra che la curva epidemiologica si stia pian piano innalzando fino a raggiungere i picchi più pericolosi dell’inizio della pandemia.