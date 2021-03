Calciomercato Juventus, c’è l’indizio su Haaland: il suo futuro è scritto. Il fenomeno norvegese è ambito da tutti i top club europei

Erling Haaland è il centravanti più prolifico in Europa. Le sue statistiche sono arrivate in Bundesliga al livello del totem Lewandoski e non sfigurano più nemmeno col paragone di Messi e Ronaldo. Un escalation pazzesca per il classe 2000, pronto a conquistare tutti i più importanti palcoscenici internazionali. Il Borussia Dortmund, che disputerà i Quarti di finale di Champions League contro il City, sta provando a fare di tutto per trattenerlo. Una clausola rescissoria, fissata con Mino Raiola al momento del suo arrivo dal Salisburgo, prevede una clausola da 75 milioni valevole per il 2022. Ma a livello europeo nessuno vuole aspettare un altro anno. Tutti i top club sono già al lavoro con il suo agente per strappare il sì definitivo per giugno. La cifra richiesta dai tedeschi non è inferiore ai 150 milioni, il che rende proibitivo l’acquisto per quasi tutti. Pochissime squadre hanno questa disponibilità nel periodo del Covid, anche se visto il valore e l’età del giocatore è sicuramente un investimento a rendere.

Calciomercato Juventus, c’è l’indizio su Haaland: ha comprato casa

Secondo quanto rivelato dal quotidiano ‘Deportes Cuatro’, il norvegese ha già comunicato al Dortmund di voler andar via a fine stagione, rivelando anche le sue preferenze. Nonostante per caratteristiche potrebbe sposarsi al meglio con la Premier League, il 20enne di Leeds adora la Liga spagnola. Tanto per non smentirsi ha già acquistato una casa nella Penisola iberica e per la precisione a Marbella. A questo punto la sfida dovrebbe essere tutta interna tra Real Madrid e Barcellona. Entrambe cercano il nuovo centravanti del futuro. I Blancos devono sostituire Benzema, arrivato a 34 anni. I Blaugrana sono ancora alla ricerca del dopo Suarez, per ricostruire un attacco degno di nota al fianco di Messi. Tutto lascia presagire che potrebbe esserci una vera e propria asta, per la gioia del Dortmund. La Juventus è alla finestra, conscia dei buoni rapporti con Raiola, ma anche delle difficoltà relative al bilancio post Covid.