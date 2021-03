Avanti un altro, vincita monstre dopo 16 risposte di fila – VIDEO

Una cifra monstre quella vinta da Daniele, concorrente di Avanti un altro, che ha sbagliato una sola risposta ed ha guadagnato un montepremi da capogiro

Avvenimento più unico che raro ad #AvantiUnAltro, il Game Show preserale condotto da Paolo Bonolis: il concorrente Daniele arriva sino all’ultima domanda, evitando il “montepremi countdown” e vincendo l’intera somma di ben 175.000 euro! Complimenti! 🔝 pic.twitter.com/MfWlbY62zf — Sτεʃλno (@ilGerrino92) March 31, 2021

“Il David” è stata l’ultima parola detta da Daniele, concorrente di Avanti un altro che ha sbagliato soltanto una volta durante il gioco più difficile e rognoso del quiz show. 175.000 euro in gettoni d’oro per il fortunato e capace concorrente accaldatissimo dal pubblico.

Una vera e propria standing ovation all’interno dello studio col pubblico presente, l’esultanza di Paolo Bonolis alla vincita della cifra monstre, Daniele ha meritato tutta la cifra vinta, sbagliando soltanto una risposta durante l’ultimo gioco.

Avanti un altro, vittoria da buon auspicio per il nuovo appuntamento della domenica

Daniele pare sia un giovane attore comico, sicuramente il montepremi potrà aiutarlo nella sua carriera, in particolare modo in un momento del genere. Intanto, Avanti un altro regala ulteriori gioie ed emozioni in attesa dell’approdo in prima serata di domenica al posto della longeva Barbara D’Urso con Live – Non è la D’Urso.

A partire da domenica 11 aprile, Paolo Bonolis e Luca Laurenti saranno, la domenica sera, sul teleschermo di tutti gli italiani col quiz show. Barbara D’Urso non è stata accantonata, tutt’altro: lei stessa promette prosperose novità per il suo programma.