Whatsapp, è rivoluzione: cambia tutto rispetto al passato – FOTO

Whatsapp, con il prossimo aggiornamento, potrebbe cambiare sia il logo che il colore: foto e dettagli

Whatsapp, la più grande app di messaggistica al mondo, ormai la si conosce per il suo iconico logo e per il colore verse. Ben presto, però, potreste dover dimenticare entrambi. Secondo quanto riferito dai colleghi esperti di WaBetaInfo, gli sviluppatori con il prossimo grosso aggiornamento, potrebbero cambiare il look di Whatsapp.

Come si può ben vedere dalla foto, il riquadro intorno alla nuvoletta circolare, potrebbe diventare solamente quadrato. Attualmente, invece, la sua forma dipende anche dal cellulare che si utilizza. Cosa più importante è, però, che si potrebbe passare dal verde al blu chiaro. C’è chi crede si tratti solo di un colore, e quindi ha poca importanza, e chi starebbe già protestando per far sì che l’app resti in verde.

Whatsapp, in arrivo una nuova funzione con il prossimo aggiornamento

Whatsapp, con il prossimo aggiornamento, è pronta a lanciare diverse novità tra cui la funzione per rendere più semplice contattare l’assistenza di Whatsapp. Quest’ultima permetterà un contatto diretto, mediante una chat interna dedicata. La nuova modalità, prima di sbarcare ufficialmente su tutti i dispositivi, dovrà però essere testata per diverse settimane. Ad ogni modo, qualora venisse approvata, consentirebbe di parlare con l’assistenza proprio come con un altro utente qualsiasi. Da quel che si scorge dalla beta 2.21.7.3, basterà cliccare sulla sezione ‘Aiuto’ e poi selezionare ‘Contattaci’.

L’obiettivo di Whatsapp è quello di rendere gli utenti più sicuri nell’utilizzo dell’app, avendo a disposizione una via facile per risolvere diversi problemi. Tra questi anche quelli dovuti alla sicurezza. Infatti dovrebbe essere possibile segnalare anche numeri di account sconosciuti che hanno l’intenzione di dar vita a delle truffe.