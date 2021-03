Uomini e Donne, lite furiosa: telespettatori a bocca aperta – VIDEO

Continuano a fare scintille Gemma Galgani e Tina Cipollari a “Uomini e Donne”. Questa volta la lite furiosa ha sorpreso tutti

L’una contro l’altra come sempre, la simpaticissima opinionista di “Uomini e Donne”, Tina Cipollari e la dama torinese Gemma Galgani hanno dato nuovamente spettacolo. Le due come è già noto nel dating show fanno quotidianamente scintille, ma questa volta i telespettatori sono rimasti senza parole.

Nella punta odierna, martedì 30 marzo, l’ideatrice e conduttrice del programma, Maria De Filippi, ha mandato in onda un video che riguardava proprio la Cipollari e la Galgani. Questa ultima a cena con Domenico non sapeva di essere spiata in incognito da Tina e tranquillamente conversava con il calabrese di anni 67.

I due riflettevano sulle proprie abitudini quando l’opinionista irrompe nel corso della cena in quanto sia convinta che la dama del Trono Over non sia assolutamente interessata al Cavaliere. La Cipollari ha infatti sostenuto più volte che siano entrambi l’uno più falso dell’altra.

Lite furiosa tra Gemma Galgani e Tina Cipollari: questa ultima irrompe nel corso di una cena in esterna

A cena fuori con Domenico, Gemma Galgani stava affrontando dei discorsi che non sono piaciuti all’opinionista di “Uomini e Donne”, Tina Cipollari. Questa ultima che stava a sorpresa origliando nella camera accanto ha deciso di uscire allo scoperto con tutta la sua furia.

E’ così scoppiata tra le due donne una forte discussione. La Galgani ha seguito la Cipollari fino al parcheggio: “Sei perfida, cattiva, falsa, bugiarda, ipocrita..”, tirando poi in ballo l’ex marito dell’opinionista Kikò Nalli.

La dama del Trono Over ha così ricordato alla Cipollari che anche lei ha trovato l’amore nel programma di Mediaset: “Il fidanzato te lo sei trovato qui dentro eccome, ti ci sei sposata!“. Un’affermazione arrivata dopo le parole di Tina la quale sosteneva invece di non andare nelle trasmissioni a cercare il fidanzato.

Ma appena è terminata la clip mandata in onda dalla De Filippi, Tina Cipollari ha voluto sottolineare che l’amore con l’ex marito Kikò Nalli fu un colpo di fulmine. Ha precisato infatti che Kikò non era arrivato nel programma per corteggiare lei sostenendo infine che la dama del Trono Over sia arrivata a “Uomini e Donne” non per cercare l’amore ma qualcos’altro. A dichiarare che la Galgani non sia assolutamente interessata a Domenico, anche l’opinionista Gianni Sperti il quale ha attaccato la donna torinese appena è arrivata in studio.