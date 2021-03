Supercashback, arrivano purtroppo notizie non positivissime per chi è in piena corsa per i 1.500 euro. Ecco cosa sta succedendo

Si corre fortissimo sul fronte cashback, in una maniera inizialmente inimmaginabile e con ritmi sempre maggiori giorno dopo giorno. L’obiettivo è chiaro: assicurarsi un bottino di 1.500€. Praticamente finanziarsi le vacanze in maniera parallela. Un contributo che sarà erogato ai primi 100 mila utenti che realizzeranno entro giugno il maggior numero di transazioni, con una classifica in tempo reale osservabile sull’applicazione IO. Ed è proprio da questo fronte che arrivano “cattive” notizie, perché chi è in corsa ma non effettua tantissime spese quotidiane rischia di essere tagliato fuori a strettissimo giro.

Supercashback, si alza sempre di più l’asticella

Il motivo è semplice: la media acquisti si sta alzando sempre di più e il tetto minimo altrettanto. Come si evince dalla piattaforma, attualmente l’ultimo classificato vanta 198 transazioni valide. Il tutto entro tre mesi. Fermo restando che il gioco si sta facendo sempre più difficile cammin facendo, e basta paragonare i numeri per comprenderlo facilmente, ciò significa che serviranno almeno 400 operazioni per raggiungere il traguardo entro l’estate che verrà.

Ma considerando la posta in palio e le tantissime persone sempre più ingolosite e frenetiche, si andrà più verosimilmente anche oltre il muro delle 500 operazioni. Come sarà possibile tener tale passo per chi non è un furbetto o magari non ha molte risorse? E’ questa la domanda che si pongono molti cittadini, evidenziando come per assurdo sia diventato un qualcosa per avvantaggiare chi più dispone e non tutti in tal maniera.