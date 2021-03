Royal Family, inaspettata rivelazione: scoppia una nuova bufera

Royal Family, Harry e Meghan sotto accusa: “Vogliono un sacco di soldi”. Secondo il parere di alcuni esperti di cose reali il motivo del loro isolamento è anche economico

L’intervista di Harry e Meghan continua a far discutere in Inghilterra e non solo. A creare scalpore, oltre alle parole in sè con l’accusa poco velata di razzismo, c’è anche il motivo che ha spinto i due ad arrivare a una rottura definitiva con la famiglia reale.

Il giornalista e conduttore televisivo Dan Wootton, direttore del “Sun”, ha analizzato a Fox News quale fosse il nuovo ruolo del principe Harry come “Chief Impact Officer” presso la BetterUp. Questo suo impiego in una startup per il benessere psicologico avrebbe poco a che fare con l’aspirazione di “aiutare il prossimo o di costruire una comunità più solidale e compassionevole”. Secondo Wootton infatti, alla base c’è il desiderio di ottenere soldi, un sacco di soldi.

Da quando ha lasciato la famiglia reale , il principe Harry si è assicurato contratti commerciali con società di media per un valore di diversi milioni, tenendo abbastanza nascoste le sue fonti di guadagno.

Royal Family, Harry e Meghan sotto accusa: “Sono in America per i soldi e lo stile di vita”

Sulla stessa lunghezza d’onda è anche Martha MacCallum, altra esperta di cose reali e conduttrice storica della Fox. Parlando con Wootton ha dichiarato: “Oltre alle due società di cui siamo a conoscenza, dietro agli affari di Harry potrebbero esserci fino a 8 iniziative imprenditoriali”. Il motivo di questo darsi da fare è semplicemente uno: “Milioni! Si tratta del cash e dell’arricchimento“, spiega il direttore del Sun nel dialogo con la collega.

“Non bisogna credere a quello che dicono sul perché hanno lasciato la Gran Bretagna. Vogliono un sacco di soldi, vogliono un grande stile di vita glamour ed essere indipendenti. L’unica cosa è che bisognerebbe essere onesti e dire la verità sul motivo per cui sono in America, invece di lamentarsi della famiglia”.

A quanto pare Meghan e Harry avrebbero anche accordi speciali con Netflix e Spotify per produrre contenuti esclusivi dal valore di svariati milioni di dollari. Insomma tra un’intervista e l’altra, non se la passano poi così male.