Monete da 2 euro, alcune possono valere fino a 10mila euro

Incredibile ma vero! Ci sono alcune monete da 2 euro particolari e molto rare che possono valere fino a 10mila euro. Come riconoscerle

Siete mai venuti a conoscenza dell’incredibile mercato delle monete rare? Ce ne sono alcune tra le più comuni – come le banconote da 5 euro o le monete da 1 euro – capaci di valere cifre da capogiro. Potreste avere tra le mani un vero e proprio tesoro senza saperlo! Oggi vi parliamo di alcune rarissime monete da 2 euro che, per una caratteristica in particolare, possono arrivare a valere anche 10mila euro.

Si tratta ovviamente di pezzi quasi introvabili e per i quali i collezionisti sono disposti a spendere cifre da capogiro. Ma come mai le quotazioni sono così in rialzo? Perché – al momento dell’istituzione dell’Euro – venne deciso di lasciare una facciata uguale per tutti i Paesi membri, mentre l’altra poteva essere modificata liberamente. Le Zecche di Stato sono quindi libere di inserire ogni anno nuove immagini, facendo diventare le vecchie versioni delle monete (o banconote) ancor più preziose.

Monete da 2 euro, come riconoscere le più preziose

Ci sono monete da 2 euro capaci di valere fino a 10mila euro, e non è uno scherzo! Un esempio sono quelle del 2005 emesse nella Città del Vaticano che, nel lato “personalizzabile”, mostrano la cattedrale di Colonia sovrastata da una cometa. Ad oggi, gli esperti hanno dichiarato che pezzi così rari possono valere anche più di 3mila euro. In realtà, però, facendo un rapido giro sui vari marketplace si può facilmente notare come la richiesta sia sempre maggiore e l’offerta minore.

Questa legge di mercato elementare porta ovviamente ad una crescita delle quotazioni. La moneta da 2 euro sopracitata può arrivare a valere anche 10mila euro. Provate a dare un’occhiata nel vostro portafoglio: potreste trovarci un tesoro!