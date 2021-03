Meteo, in arrivo l’Anticiclone: bel tempo e temperature elevate

Meteo | L’arrivo dell’Anticiclone Africano vedrà l’estendersi del bel tempo su tutta Italia, oltre ad un importante aumento delle temperature

L’arrivo sulla penisola dell’Anticiclone Africano porta con sé tempo stabile e soleggiato. Inoltre, la massa d’aria calda sub-tropicale vedrà un aumento importante delle temperature che supereranno di gran lunga le medie stagionali.

Quest’oggi cielo sereno o poco nuvoloso sull’Appennino Meridionale. Nubi in dissolvimento al Nord. Venti deboli, mari poco mossi.

Meteo, le previsioni per i prossimi giorni

La giornata di domani vedrà sole ovunque, con qualche nuvola di passaggio solamente al Sud ed in Sicilia. Le temperature faranno registrare picchi di 25 gradi al Nord ed in Toscana. La situazione meteorologica potrebbe cambiare in prossimità di Pasqua. Per venerdì è atteso un aumento delle nubi sulle regioni settentrionali a causa di una breve fase perturbata. Al Sud e sulle Isole proseguirà invece il bel tempo. La domenica di Pasqua, 4 aprile, sono attese piogge al Nordovest e sulle regioni centrali. Nei prossimi giorni sarà più chiara la situazione.

Temperature minime e massime

Aosta 7/24

Torino 7/23

Milano 8/22

Trento 8/25

Bolzano 7/29

Venezia 9/18

Trieste 9/18

Genova 12/18

Bologna 7/24

Firenze 8/26

Ancona 9/19

Perugia 5/21

Roma 10/20

L’Aquila 5/19

Pescara 10/18

Campobasso 5/16

Napoli 10/21

Bari 10/17

Potenza 4/14

Catanzaro 6/19

Palermo 9/17

Cagliari 10/19