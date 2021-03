Isola dei Famosi, crolla un altro naufrago: si mette in disparte

Non mancano nuovi crolli emotivi dei naufraghi all’ “Isola dei Famosi 2021”. Dopo l’eliminazione di Vera Gemma, Awed si mette in disparte

Continuano ad esserci crolli emotivi da parte dei naufraghi della quindicesima edizione dell’ “Isola dei Famosi 2021”. Si è partiti dalla Isoardi, la quale nella puntata di ieri ha finalmente avuto l’opportunità di chiedere scusa alla madre. C’è stato poi il caso di Andrea Cerioli che dopo pochissime ore dal suo arrivo sull’ambitissima Isola dell’Honduras ha dichiarato di avvertire la mancanze della sua famiglia e della fidanzata.

Nel corso della trasmissione andata in onda ieri sera, lunedì 29 marzo, Andrea ha inoltre raccontato di essere un grandissimo fumatore da quando era un ragazzino e dunque il non poter fumare adesso lo destabilizza. Ieri sera c’è stato poi il crollo della simpaticissima Valentina Persia la quale ha detto alla conduttrice dell’Isola, Ilary Blasi, di sentire molto la mancanza dei figli.

La comica ha tenuto però a sottolineare che la scelta di partecipare al reality show anche se con un po’ di sofferenza è maturata proprio per dare una nuova opportunità al futuro suo e dei figli. Questi ultimi infatti, come ha dichiarato la Persia, sono consapevoli e d’accordo con la sua scelta e l’hanno motivata tanto prima di partire.

Ma dopo l’eliminazione di uno dei naufraghi finiti giovedì scorso al televoto ha gettato nello sconforto il napoletano Awed. Ad abbandonare per la prima volta l’Isola in questa quindicesima edizione, è stata una donna, Vera Gemma. L’influencer ha rappresentato in queste prime settimane del reality un punto fermo per l’artista musicale.

Dopo l’eliminazione de Vera Gemma dall’ “Isola dei Famosi”, Awed si mette in dispare

Dopo l’eliminazione di Vera Gemma, l’artista musicale Awed si è isolato in quanto oltre all’amicizia con l’influencer non ne ha instaurate altre. Il napoletano infatti, tornato sull’isola dopo la diretta si è lasciato andare a un disperato pianto, ma il resto del gruppo ha immediatamente cercato di chiamarlo a sé.

A consolarlo l’attrice Angela Melillo in qualità di leader fino a giovedì prossimo. Ma già nel corso della puntata, dopo l’eliminazione di Vera, alcuni naufraghi hanno sostenuto che Awed sia un bravo ragazzo e che sia stata Vera Gemma ad influenzarlo negativamente.

Lo stesso Gilles Rocca durante la sua nomination e dopo un ulteriore scontro che aveva avuto sia con Vera che con Awed, ha detto che da parte sua non c’è nessuna guerra aperta e che passato il momento di tensione avrebbe tranquillamente chiarito con il napoletano.

La leader della settimana ha dunque fatto da portavoce del gruppo chiedendo ad Awed di non isolarsi. Ma il ragazzo, riconoscente, in un confessionale ha raccontato che hanno tutti buoni motivi per metterlo fuori dal gruppo e sapere che ci sono per lui, è davvero importante.