Infortunio Ibrahimovic, si è fermato in allenamento: le sue condizioni

Infortunio per Zlatan Ibrahimovic? Il giocatore si è fermato dopo 15 minuti in allenamento con la Svezia. Le sue condizioni

Tornato in nazionale con la sua Svezia, Zlatan Ibrahimovic sta dando prova delle sue indubbie qualità anche a 39 anni. L’attaccante ha già giocato due partite di qualificazione ai Mondiali 2022, portando i suoi compagni a due vittorie su due e al primo posto nella classifica del girone con la Spagna.

Poco fa, è arrivata una notizia che ha fatto subito preoccupare i tifosi del Milan. Ibrahimovic si è fermato in allenamento dopo soli 15 minuti. Infortunio per lui? Le immagini mostrano il giocatore che viene avvicinato da un preparatore prima di abbandonare il campo e lasciare i suoi compagni. Ecco tutti gli aggiornamenti sulle sue condizioni, fornito direttamente dall’ufficio stampa della selezione svedese.

Infortunio Ibrahimovic, lo stop era già concordato: l’annuncio

Nulla di preoccupante per Zlatan Ibrahimovic. I tifosi milanisti si erano già preoccupati e temevano il peggio, ma alla fine lo stop in allenamento pare fosse già concordato con lo staff medico della nazionale svedese. Questo è quanto comunicato dall’ufficio stampa della Svezia, con le immagini che mostrano un preparatore della squadra avvicinare il bomber rossonero e allontanarlo dal campo. Il numero 11 del Milan continuerà in questi minuti l’allenamento in maniera individuale per preservare la sua condizione.

L’allarme è subito rientrato quindi. Il 39enne vuole giocare anche la partita di domani sera con la sua Nazionale, prima di rientrare a Milanello e preparare la sfida contro la Sampdoria di sabato sera con la squadra di Pioli.