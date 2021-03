Indiscrezione pazzesca: “La Rai chiude il programma?”

Rai, clamoroso indiscrezione: l’emittente chiude a gran sorpresa il programma? La decisione sa tanto di pesantissima bocciatura

Potrebbe esserci un clamoroso taglio in casa Rai, una chiusura che sa tanto di bocciatura. Si tratta di ‘Io e te’ di Pierluigi Daco, per il quale non ci sarebbe una riconferma quest’anno. A lanciare la clamorosa indiscrezione, tutta da verifidare al momento, è Dagospia. Secondo quanto si apprende dal quotidiano, né il programma né il suo timoniere sarebbero stati riconfermati per quest’estate.

La Rai chiude a ‘io e te’ di Pierluigi Daco?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pierluigi Diaco (@pierdiaco)

Più che per un riscontro nei numeri e nello share, ciò che non avrebbe convinto i vertici aziendali sarebbero stati i costi non indifferenti per portare avanti il percorso. I quali, appunto in confronto poi col ritorno, avrebbero portato all’incredibile dietrofront. Al suo posto verrebbe inserita una versione allungata di ‘Estate in diretta‘, intervallata appena dall’edizione di Tg1.

Potrebbe interessarti anche —-> Barbara D’Urso, rivelazione importante: l’entusiasmo dei fan – VIDEO

Per quanto riguarda invece Diaco, il quale non vive di certo un momento entusiasmante dopo l’addio anche a Rtl 102.5, ripartirebbe da Rai Radio 2 dove ha già lavorato a inizio carriera. Secondo quanto riferisce Dagospia, nei giorni scorsi avrebbe avuto un incontro con Roberto Sergio per definire un nuovo programma. Questo dovrebbe andare in scena di sera e dovrebbe seguire la falsariga del format ‘Ti Sento’ in onda su Rai 2.