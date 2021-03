“Fabrizio Corona rischia il suicidio”: l’annuncio spaventa tutti

“Fabrizio Corona rischia il suicidio”: il parere autorevole spaventa tutti! La condizione psicologica del fotografo e imprenditore peggiora con il passare dei giorni

La situazione di Fabrizio Corona è davvero complessa. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha deciso di rispedirlo in carcere dopo la sospensione del differimento della pena per la cura della dipendenza di cocaina. La decisione ha fatto discutere e non poco, con tanto di dibattito mediatico che non è piaciuto nemmeno a livello politico.

L’ex fotografo dei Vip ha visto annullata la sua condizionale dopo aver violato alcune prescrizioni impartite per i domiciliari. Tra queste c’era il divieto di partecipare a programmi televisivi e l’utilizzo dei social network. Preso atto del suo comportamento, Marina Corti, giudice del Tribunale di Sorveglianza di Milano, ha dato ragione alla procura rimandando in carcere Corona. E qui nascono i problemi, perchè come dichiarato più volte attraverso Instagram, l’imprenditore è caduto in una pericolosa spirale a livello psicologico. Prima i 20 giorni di sciopero della fame, poi i pensieri di suicidio, sempre più pressanti, dovuti ad un comportamento, a suo avviso, sconsiderato da parte dell’organo giudicante.

LEGGI ANCHE >>> Fabrizio Corona, sgomento tra i fan: “Condizioni drammatiche”

“Fabrizio Corona rischia il suicidio”: il parere di Alessandro Meluzzi

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Fabrizio Corona (@fabriziocoronareal)

LEGGI ANCHE >>> Barbara D’Urso racconta l’incidente ai fan: “Mi sono ustionata” – VIDEO

Ma proprio sull’aspetto psicologico e sui rischi che corre in questo momento Fabrizio Corona, ha parlato un esperto in materia, Alessandro Meluzzi. Lo psichiatra e criminologo, è intervenuto in diretta a “Live – Non è la D’Urso“, ricostruendo bene la vicenda e i processi mentali che sono alla base delle difficoltà..

“Il problema di Fabrizio Corona è clinico. La sua storia clinica non è mai stata sufficientemente approfondita. Ha bisogno che qualcuno si occupi di lui o rischia davvero molto, anche di morire, di suicidarsi“.

Quindi non semplici annunci o sparate mediatiche ma un vero grido di dolore che se non ascoltato può finire in tragedia. Nello specifico Meluzzi spiega anche da quale disturbo è afflitto l’ex fotografo e imprenditore.

“È la sindrome bipolare con personalità borderline, appunto un malattia che comporta anche il tentativo di togliersi la vita“. Insomma non è uno scherzo e meriterebbe un approfondimento diverso dal semplice chiacchiericcio da gossip.