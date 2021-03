Calciomercato Juventus, per l’attacco in arrivo una stella della Premier: a zero! Potrebbe essere la grande occasione per inserire un altro campione assoluto al fianco di Cristiano Ronaldo

Uno dei più grandi attaccanti della storia della Premier League è pronto a salutare il campionato inglese. Dopo 10 anni di record e successi, il Kun Aguero lascerà il Manchester City a giugno. 4 Premier, 1 FA Cup, 5 Coppe di Lega e 3 Community Shield, sono il bottino di un campione che ha scritto la storia di questo club. Con i “Citizens” ha realizzato la bellezza di 257 gol in 384 presenze, portando la storica prima Premier dell’era moderna nel 2012, con Mancini in panchina. A grandi livelli gli manca solo la Champions League e chissà che quest’anno con Guardiola non possa riuscire nell’ultima impresa prima di salutare.

Il suo contratto è in scadenza nel 2021 e non verrà rinnovato, come confermato dal presidente Khaldoon Al Mubarak, proprietario del Mubadala Group.

“E’ per me un grande piacere annunciare che commissioneremo una statua di Sergio da mettere all’Etihad Stadium. E non vediamo l’ora di poter dare a Sergio un degno addio alla fine della stagione”.

Calciomercato Juventus, per l’attacco in arrivo una stella della Premier: Aguero a parametro zero

E qui si aprono scenari molto interessanti anche per la Juventus. I bianconeri sono alla ricerca di un rinforzo in attacco, spinti dalle richieste di Cristiano Ronaldo. Il portoghese vuole provare un ultimo anno a portare la Champions a Torino, prima della scadenza naturale del suo contratto e ha chiesto dei campioni per affiancarlo. I conti della Vecchia Signora, affaticati dalla crisi post Covid, non possono permettere follie o voli pindarici, ma ben si sposerebbero con un colpo a parametro zero. L’ingaggio di Aguero potrebbe aggirarsi attorno ai 10 milioni di euro netti, che verrebbero fuori da quelli risparmiati per Dybala e Morata, probabilmente entrami in partenza. Sull’asso argentino, 33 anni il prossimo 2 giugno, ci sono anche Psg e Barcellona, con l’amico Messi che lo aspetterebbe a braccia aperte. Nelle prossime settimane la trattativa potrebbe decollare, con dei contatti già andati in scena tra intermediari e Fabio Paratici. Dopo il colpo Suarez sfumato la scorsa estate, con tanto di polemica e inchiesta annessa, un grande sudamericano potrebbe sbarcare a giugno.