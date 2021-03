In vista della prossima sessione di calciomercato l'Inter vivrà una piccola rivoluzione. Via tre per far spazio a un difensore roccioso.

In casa Inter c’è aria di rivoluzione. Oggi ci sarà il tanto atteso lancio del nuovo logo, quello con le lettere “I” ed “M”. Abbandonate la “F” e la “C” che stavano per Football Club. Sarà solo “Inter Milano”, per rendere il brand più appetibile soprattutto per i giovani.

Finita un’era per far spazio a un’altra; quella moderna che dietro di se lascia tanti ricordi come il Triplete, la Coppa UEFA e tanti scudetti. Un’era passata vincente lasciata indietro per proiettarsi in una dimensione che si spera sia ancor più vincente di quella in uscita.

Calciomercato Inter, via in tre: rinforzo super per Antonio Conte

La rivoluzione ha avuto inizio la passata stagione e avrebbe potuto avere un epilogo che andava oltre i migliori auspici. Quest’anno lo scudetto sembra essere sempre più una certezza, ma Antonio Conte vuole cedere gli esuberi, sempre più ai margini del progetto, per far spazio ai funzionali.

Si inizia dalla difesa. Confermati gli intoccabili Skriniar-De Vrij-Bastoni, mentre Ranocchia, Kolarov e Young sono ai saluti. Per sostituire i tre in uscita sono due i nomi caldi: Maksimovic del Napoli e Shkodran Mustafi.

L’edizione odierna di Tuttosport, sottolinea come il centrale classe 1992 sia già stato trattato in passato da Ausilio e possa tornare di moda viste le condizioni favorevoli: Mustafi è sotto contratto solo fino al termine di questa stagione.