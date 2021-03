Amici 20, rottura alunno-prof: cos’è successo – VIDEO

Nonostante sia rimasto all’interno di Amici 20, Aka7even non è contento delle scelte della sua professoressa Anna Pettinelli

Aka7even non è contento dell’ultima puntata del serale di Amici 20. Nonostante il suo successo contro l’amico Leonardo che ha dovuto abbandonare il talent show, il giovane cantante campano non avrebbe voluto arrivare al ballottaggio e dà le colpe alla sua professoressa Anna Pettinelli.

In particolare modo, Luca non è d’accordo sulla scelta delle canzoni che ha messo in campo sabato sera: “Stasera la Pettinelli non l’ho capita” – ha detto subito dopo la fine della puntata – “Cu’ mme è uscita bene, ma durante le prove non era uscita così bene. Non è che era uscita talmente forte da farla essere sicura della scelta. I tuoi particolari usciva da Dio, Believer mi usciva bene, per quale motivo non me le ha fatte cantare?”.

Amici 20, Aka7even contro Anna Pettinelli: è rottura?

Aka7even è il pupillo di Anna Pettinelli e questo non è certamente un segreto, anzi è stata la stessa speaker ad averlo ammesso più volte. Tuttavia, sembra esserci stata una piccola frattura tra i due, non solo per quanto riguarda il serale, ma anche per un guanto di sfida lanciato a Sangiovanni. Quest’ultimo è il favorito per la vittoria di Amici 20 e le due squadre fanno di tutto per poter portare un punto a casa contro di lui. Per la prossima puntata del serale, infatti, il rapper ha avuto già due guanti di sfida: uno contro Raffaele e l’altro contro Aka7even.

“Sai cantare? E perché non dovrei farti cantare? Perché devi star lì a fare barre, arrangiamenti?” – ha affermato la Pettinelli in collegamento telefonico – “le discussioni stanno a zero e le pippe pure”.