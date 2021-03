Amazon Prime, serie storica chiude i battenti: colpo al cuore per i fan

Una seguitissima serie di Amazon Prime Video chiuderà i battenti: il pubblico, purtroppo, dovrà rassegnarsi anche se non sarà facile

Dopo tre stagioni molto fortunate, American Gods chiuderà i battenti. La serie tratta dal romanzo fantasy di Neil Gaiman si conclude quindi senza un vero e proprio finale e senza un racconto completo.

“In casa Starz siamo tutti grati al cast, allo staff, ai nostri partner per aver raccontato al meglio la storia del produttore Neil Gaiman ancor più rilevante nel clima culturale e politico degli USA di oggi”, ha commentato la casa di distribuzione. La possibilità, comunque, è che si possa in futuro dar vita ad una serie evento o ad un film in tv per dare una giusta conclusione.

Amazon Prime Video, i motivi della cancellazione di American Gods

Chiudere American Gods è stata una decisione presa a causa del costante calo di ascolti che la serie ha subito nelle ultime due stagioni. Un calo pari al 65% nelle visualizzazioni, le quali ha spinto Starz a non proseguire.

I fan legati alla serie subiranno un colpo al cuore, ma se ne faranno una ragione. Il fallimento rispetto alla prima stagione è avvenuto proprio a causa dei lunghi tempi di rilascio tra una stagione e l’altra. Quando i tempi si prolungano fin troppo, anche il fan più accanito rischia di disaffezionarsi e questo è successo, purtroppo. Inoltre, i continui cambi dei protagonisti dietro le quinte (sceneggiatori, adattatori etc…) hanno fatto sì che la serie perdesse appeal.

Ad ogni modo, non mancheranno le novità da parte di Amazon che si appresta ora più che mai a far guerra (sana) a Netflix per il trono dei servizi in streaming.