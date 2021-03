Vaccino Covid, Johnson&Johnson in Italia a partire dal 16 aprile

Vaccino Covid, importante novità in Italia: il farmaco prodotto da Johnson&Johnson sarà disponibile dal 16 aprile

Svolta per ciò che riguarda la campagna vaccinale in Italia: il farmaco prodotto da Johnson&Johnson inizierà ad essere consegnato a partire dal prossimo 16 aprile. A renderlo noto il presidente del Consiglio regionale della Liguria Gianmarco Medusei, intervento a margine dell’inaugurazione del maxi hub vaccinale della Fiera di Genova.

“Il commissario per l’emergenza Covid Francesco Paolo Figliuolo mi ha rivelato che i vaccini di Johnson&Johnson saranno disponibili in Italia a partire dal 16 aprile prossimo” ha dichiarato, aggiungendo che: “Innegabile il fatto che ci siano ancora tante problematiche, ma è quantomai necessario accelerare con i vaccini per poter poi ripartire“.

Vaccino Johnson&Johnson, come funziona ed efficacia

Dopo l’approvazione da parte dell’Aia, c’è anche la data di disponibilità in Italia: 16 aprile. Svolta per la campagna vaccinale anti Covid, con il farmaco prodotto da Johnson&Johnson che si andrà ad aggiungere a Pfizer, Moderna e AstraZeneca. Quali cambiamenti comporterà tutto questo? L’arrivo del siero Janssen potrebbe imprimere una forte accelerazione in questo senso, già a partire dalla seconda metà del mese di aprile. Per via delle sue caratteristiche, infatti, potrebbe essere particolarmente adatto alla somministrazione da parte dei medici di famiglia.

A differenza dei vaccini a mRNA come Pfizer e Moderna, questo utilizza un doppio filamento di DNA. Il che vuol dire, che il patogeno adenovirus 26 è stato inattivato. Da conservare tra i 2 e gli 8 gradi centigradi, può comportare effetti collaterali quali febbre, dolori muscolari e al sito dell’iniezione. Efficace all’85% nel prevenire le forme gravi di malattia, è un farmaco ben tollerato e ha dimostrato una riduzione del 67% della malattia sintomatica da Coronavirus.