Michelle Hunziker, dolorosa denuncia: “Non uscivo di casa”

Michelle Hunziker, la dolorosa denuncia che racconta il periodo più buio della sua vita. Oggi la vediamo sorridente, ma non è stato sempre così

Bella e sorridente: sono i due aggettivi più gettonati quando vediamo Michelle Hunziker ed effettivamente è così. Ma la parte pubblica della sua vita in passato ha fatto a botte con quella privata. Gli anni più difficili? Quelli tra i 20 e i 30, quando poteva sentirsi realizzata e invece ha dovuto combattere contro nemici imprevisti come racconta oggi al ‘Corriere della Sera’.

Quando ancora il fenomeno haters non si era manifestato sui social, lei era già nel mirino: “Dai 20 ai 30 anni sono stata bersaglio di un gossip molto pesante, molto feroce. Non ero abituata, la vivevo malissimo. Mi chiudevo in casa, mi chiedevo se avessero ragione quelli che dicevano che ero una iena ridens”.

Il punto più basso, quando complice la frequentazione di alcune persone sbagliate un quotidiano arrivò a scrivere che era posseduta da Satana. Un salto indietro nel Medioevo che potrebbe far anche sorridere, se non fosse che per lei è stato pesantissimo venirne fuori e dimostrare di essere in realtà una persona normale. Qualcuno aveva persino inventato una sua visita a Padre Amorth, il famoso satanista. Era tutto falso, o almeno non era in quei termini, eppure molta gente ha creduto fosse reale.

Michelle Hunziker e la lotta contro i cliché: bella, bionda ma anche intelligente e alla mano

Bella e sorridente, Michelle, ma anche bionda. E tanto è bastato nei primi anni della carriera a farla passare per la solita Barbie sexy e svampita, quello che non era. “Ho dovuto lottare per far capire che volevo essere altro oltre a una bella forma. Sapevo che piaceva che io fossi sexy, ma cercavo sempre di pormi anche in una chiave ironica e autoironica”.

Oggi assicura che certe critiche, anche pesanti, non le fanno più male. Cancella immediatamente tutte le cose brutte e così trova protezione conservando solo i ricordi belli che le danno energia vitale. E non porta rancore, ché la vita è già abbastanza pesante per non dover affondare anche sotto quel peso.

Da questa sera, 29 marzo, Michelle tornerà su Canale 5 al timone di ‘Striscia la notizia‘ con Gerry Scotti, Una coppia d fatto e lo ammette anche lei. basta un’occhiata per capirsi, hanno una dedizione profonda al lavoro e al rispetto degli orari, ma soprattutto si vogliono bene davvero, da tempo.