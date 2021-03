Meteo, l’anticiclone africano non si arresta: giornata stabile e soleggiata

Non si arresta l’effetto dell’anticiclone africano sul meteo. Anche questa settimana si aprirà nel segno del sole e di un clima prevalentemente stabile.

E’ ufficialmente scoppiata la primavera sulla nostra penisola ed anche questa settimana partirà con un meteo segnato dall’anticiclone africano. Il flusso di aria calda sulla nostra penisola, infatti, sta dando effetti benefici al clima dell’Italia, che si trova avvolta dal sole e dalle temperature sempre più primaverili. Una situazione di assoluta stabilità, inoltre, sta caratterizzando queste giornate, che saranno gradevoli come l’ultimo weekend.

Infatti durante tutto l’arco della settimana avremo una condizione di bel tempo, occhio solamente al weekend di Pasqua. Infatti il meteo tornerà a guastarsi su tutta la penisola proprio durante i giorni delle festività pasquali. Durante questo lunedì, invece, la pressione tenderà ad aumentare sul bacino del Mediterraneo. Proprio quest aumento dell’alta pressione garantirà un clima di grande stabilità sulla penisola. Andiamo quindi a vedere cosa succederà nelle prossime ore.

Meteo, ancora anticiclone africano sulla penisola: aumentano le temperature

Questo lunedì sarà quindi segnato dall’anticiclone africano, che andrà ad influenzare il meteo anche nelle prossime ore. Infatti la presenza del flusso di aria calda garantirà una giornata stabile e in prevalenza soleggiata, grazie alla presenza di un vasto campo di alta pressione. Ma attenzione, infatti non mancheranno i disturbi, come la presenza di nebbia e nubi basse al mattino. Andiamo quindi a vedere cosa succederà nelle prossime ore sui tre settori principali.

Sulle regioni del Nord Italia avremo fin dal mattino ampi spazi soleggiati. Attenzione però al mattino dove i vasti banchi di nebbia copriranno la Val Padana. La situazione però andrà a migliorare con l’avanzare delle ore, ma nubi basse e velature continueranno a disturbare le pianure di Nordest. Le temperature saranno in lieve rialzo, con massime che andranno ad oscillare dai 15 ai 20 gradi.

Mentre invece sulle regioni del Centro Italia avremo anche qui una giornata segnata dalla grande stabilità. Sulle regioni centrali, infatti, vasti cieli sereni caratterizzeranno la giornata, ma occhio ad alcune zone dove avremo nubi basse o nebbie al mattino. Questa situazione si verificherà soprattutto sul versante Adriatico. Le temperature saranno ancora in aumento, con massime dai 16 ai 22 gradi.

Infine sulle regioni del Sud Italia la giornata sarà caratterizzata dal bel meteo in prevalenza. Infatti sulle regioni meridionali avremo ancora bel tempo, con cieli sereni o poco nuvolosi. Solamente al pomeriggio, avremo una maggiore copertura nuvolosa. Avremo quindi un’altra giornata soleggiata sull’intero settore. Le temperature saranno in ulteriore rialzo, con massime dai 18 ai 23 gradi.