Mara Venier annienta la concorrenza: non era mai successo

Mara Venier, in versione super, annienta la concorrenza e va a frantumare ogni record possibile: non era mai successo prima

Ormai lo si può dire senza alcun timore: Mara Venier è la regina indiscussa della domenica. La conduttrice, con la sua Domenica In, nella giornata di ieri (domenica 28 marzo) ha fatto il pieno di ascolti. Sono stati infatti, nella prima parte del programma, 3.556.000 spettatori a seguirla (19,70% di share). Nella seconda parte, invece, ben 3.189.000 spettatori per il 20,81% di share.

Da domenica 4 aprile, però, dovrà sfidarsi a distanza con il ritorno nello stesso orario di Domenica Live, condotto da Barbara D’Urso. La trasmissione, da Pasqua e fino al termine della stagione, andrà in onda dalle 15.

Mara Venier, i programmi per il futuro

Mara Venier intanto pensa a pianificare il futuro ed in particolare la prossima stagione che la vedrà ancora al timone di Domenica In, a dispetto di quanto dichiarato a fine 2020. La donna infatti avrebbe voluto dedicarsi al suo Nicola, ma l’amore per il ‘suo’ programma è troppo forte da decidere di fare inversione di marcia.

Intanto, la Venier è anche intenta a scrivere un libro in memoria di sua madre, il quale sarà incentrato sull’Alzheimer. Lei stessa però ha ammesso che potrebbe non terminarlo e pubblicarlo perché per lei è troppo doloroso.

Per quel che riguarda la tv, dopo aver rifiutato la conduzione di un programma serale, potrebbe affiancare Carlo Conti per lo Zecchino d’Oro. Al momento però non c’è nulla di ufficiale, se non il fatto che i fan di Domenica In potranno continuare a godere della zia nazionale che non fa retromarcia, ma raddoppia…almeno negli ascolti.