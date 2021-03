Questa sera nel corso dell’appuntamento serale dell’Isola dei Famosi, Ilary Blasi introdurrà un nuovo naufrago. Si tratta di una leggenda dello sport.

Dopo due settimane e quattro appuntamenti in prima serata, è possibile affermare che l’Isola dei Famosi è assolutamente lo show più seguito dagli italiani. Alla conduzione una espertissima e simpaticissima Ilary Blasi affiancata da tre opinionisti che di spettacolo se ne intendono e non poco: Tommaso Zorzi, Iva Zanicchi e Elettra Lamborghini.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Royal Family, arriva un nuovo annuncio che scuote tutti: “E’ assurdo!”

Il pubblico da casa ama tutti i naufraghi, ma il concorrente che verrà presentato questa sera potrebbe portare i telespettatori a un cambio di preferenze. Il motivo? La futura naufraga sarà una leggenda dello sport. Scopriamo di chi si tratta.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Fabrizio Corona, sgomento tra i fan: “Condizioni drammatiche”

Isola dei Famosi, indiscrezione choc: leggenda dello sport sbarca in Honduras

L’ultimo ingresso è stato quello di Andrea Cerioli. L’ex tronista è stato una new entry molto apprezzata nel gruppo dei naufraghi, soprattutto dalle quote rosa. Ma l’ingresso di stasera non è affatto da meno.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Anticipazioni Isola dei Famosi, clamoroso ritiro ed arrivi inaspettati

L’indiscrezione è stata lanciata da Riccardo Signoretti. Il direttore dei magazine Nuovo e Nuovo Tv ha rivelato sul suo profilo Instagram il volto della protagonista dell’indiscrezione. Si tratta della nota pattinatrice Carolina Kostner che a quanto pare avrebbe deciso di far parte del cast del game-show di Canale 5.