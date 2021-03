Due naufraghi hanno avuto un durissimo scontro. Le accuse sono state pesanti e così non si è potuto evitare il litigio.

Dopo due settimane e quattro appuntamenti in prima serata, è possibile affermare che l’Isola dei Famosi è assolutamente lo show più seguito dagli italiani. Alla conduzione una espertissima e simpaticissima Ilary Blasi affiancata da tre opinionisti che di spettacolo se ne intendono e non poco: Tommaso Zorzi, Iva Zanicchi e Elettra Lamborghini.

Il pubblico da casa ama tutti i naufraghi, ma in modo particolare ad aver fatto breccia nel cuore dei telespettatori sono Ubaldo Lanzo e Fariba Tehrani che convivono su Parasite Island. I due spesso litigano, ma oggi il battibecco è stato più acceso del solito.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Fabrizio Corona, sgomento tra i fan: “Condizioni drammatiche”

Isola dei Famosi, si scaldano gli animi: durissimo scontro

Lo scontro tra Fariba Tehrani e Ubaldo Lanzo ha avuto inizio quando il cromatologo ha rimarcato: “Bisogna tenere il fuoco vivo”. La mamma di Giulia Salemi di tutta risposta ha sottolineato che lei si occupa di tenere acceso il fuoco durante la notte, ma non solo: “Non è che dobbiamo per forza fare vedere che stiamo facendo qualcosa”.

Una volta in confessionale poi ha accusato Ubaldo di volersi mettere in luce a scapito suo: “Appena vede le telecamere vuole far vedere che fa tutto lui. Questo non è gradevole”. Lanzo non ha accettato questa affermazione e così ha detto a Fariba: “Ma davvero stai dicendo? Ma che dici? Ma davvero dici? Ma per favore”.

Fariba ha fatto sapere: “Ha cominciato a urlare, urlare e urlare”. Poi, però, si è detta disposta a chiarire: “Le persone più sono vicine, più ci sono discussioni. L’importante è chiarirsi e risolvere la cosa”. Adesso il temporale è alle spalle e la quiete regna sovrana su Parasite Island.