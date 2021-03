Isola dei Famosi, decisione definitiva di Mediaset: pubblico spiazzato

La Mediaset ha deciso per L’Isola dei Famosi, pubblico spiazzato ed Ilary costretta a scendere in campo: le novità

Adesso è ufficiale: L’Isola dei Famosi non si fermerà neppure a Pasquetta. Generalmente i programmi Mediaset si prendono una pausa durante le festività, ma non è il caso del reality show condotto da Ilary Blasi che terrà compagnia agli italiani costretti in casa, anche lunedì 5 aprile.

Quindi, Lunedì in Albis Ilary Blasi ed il suo team con Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi scenderà in campo con tutti i naufraghi dell’Isola collegati insieme a Massimiliano Rosolino per scoprire come proseguirà l’avventura. Con l’approdo di Vera Gemma sull’altra isola dove l’aspettano Fariba Tehrani, Ubaldo Lanzo e Brando Giorgi, ci saranno nuove vicissitudini da seguire con attenzione.

Isola Dei Famosi, in onda anche lunedì in albis: la decisione

Una decisione arrivata anche per dare continuità al programma che non sta godendo di tantissimi telespettatori come ci si aspettava, pertanto l’unicità della messa in onda potrebbe portare a risultati confortanti. Inoltre, c’è anche il fattore dell’intrattenimento per tutti gli italiani che – a causa delle norme attualmente vigenti – sono costretti a stare in casa. Pertanto, il team di Ilary Blasi non si arrende e tiene compagnia a tutti coloro che vorranno seguire le peripezie dell’Isola.

Paul Gascoigne potrebbe tornare, intanto che Vera Gemma non è più insieme agli altri naufraghi Awed potrebbe trovarsi solo contro tutti ed in particolare contro Gilles con cui non corre buon sangue. Non è escluso che tra i due possa esserci un rappacificamento e che l’Isola prosegua senza evidenti screzi.