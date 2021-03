GF Vip, Pretelli-Zelletta un allontanamento inaspettato: il motivo

Dopo la grande amicizia nata al GF Vip tra Andrea Zelletta e Pierpaolo Pretelli c’è stato un allontanamento inaspettato. Vediamo il motivo

Non tutte le amicizie sono destinare a durare nel tempo, soprattutto quelle che nascono nei reality. Possono essere da esempio Dayane Mello con Rosalinda Cannavò e Andrea Zelletta con Pierpaolo Pretelli. Due coppie di amici nate nella casa più spiata d’Italia, ovvero, al “Grande Fratello Vip 2021”.

Dopo l’amicizia turbolenta tra Dayane e Rosalinda, che sembrerebbero non avere mantenuto la promessa di ricostruire un qualcosa fuori dal reality, è il caso di parlare di Zelletta e Pretelli. Questo ultimo ha raccontato di essersi allontanato dall’ex tronista di “Uomini e Donne”.

Ospite in Radio da Giada Di Miceli nella trasmissione “Non succederà più”, Pierpaolo ha detto che la sua amicizia con Andrea non è più la stessa nonostante i due nella casa del GF Vip siano stati molto uniti condividendo anche le piccole emozioni.

Pierpaolo Pretelli racconta che la sua amicizia con Zelletta non è più la stessa

L’ex velino ha dichiarato di esserci rimasto male in seguito ad alcune cose viste in un video di Zelletta. Pierpaolo però non si è lasciato andare del tutto fornendo i dettagli ma secondo molti, l’ex gieffino faceva riferimento ad alcune critiche che Zelletta avrebbe mosso nei confronti di Giulia Salemi.

Dunque sarà stato molto probabilmente questo il motivo che avrebbe spinto Pierpaolo ad allontanarsi da Andrea: “Ci sono rimasto male per alcune cose che ho visto, dei video. Sono rimasto un po’ perplesso“. Ma Andra ancora non ha avuto occasione per dire la sua anche se in una precedente intervista aveva dichiarato che ci fosse tutta la buona volontà di recuperare i rapporti. Chissà se i due a differenza di Dayane Mello e Rosalinda Cannavò riusciranno a chiarirsi e a riavvicinarsi.