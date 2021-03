Fortnite, svelato (per errore) il bundle pack con skin di Pulga – FOTO

Probabilmente a causa di un errore, sulla pagina Instagram di Fortnite è comparso in anteprima il nuovo bundle pack con la skin

Si rincorrono rumors e leak relativi a tutte le novità in arrivo su Fortnite. Il battle royale di Epic Games ha da poco annunciato la nuova partnership con Rocket League, dalla quale ne sono scaturite ben 6 sfide con ricompense in regalo. Le novità non sono però di certo finite qui, anzi.

Oltre alle varie collaborazioni in arrivo con brand sempre più importanti, il titolo dovrebbe presto annunciare un nuovo bundle pack con skin in regalo. Non è ancora chiaro se per errore o per aumentare l’hype, la pagina Instagram di Fortnite ha pubblicato per pochi secondi la nuova skin dedicata al giocatore professionista brasiliano Pulga.

Fortnite, svelata in anteprima la skin di Pulga

Pulga’s Locker Bundle will be in tonight’s Item Shop! Fortnite accidentally just posted this image on their Instagram and said the bundle would be “available now”! pic.twitter.com/KoFDIdmiEN — ShiinaBR – Fortnite Leaks (@ShiinaBR) March 28, 2021

Molto probabilmente, il social media manager di Epic Games ha confuso l’orario AM col PM e ha pubblicato questa mattina il nuovo bundle pack con la skin di Pulga, noto giocatore brasiliano di Fortnite. Nella didascalia del post si legge che il tutto sarà disponibile già a partire da oggi 28 marzo, il che vuol dire che già nelle prossime ore lo shop ufficiale del gioco si aggiornerà con tutte le novità del caso. In realtà, però, dalla foto emersa in rete si evince un errore abbastanza evidente: la skin donna mostrata è quella utilizzata dal giocatore professionista Clix.

Potrebbe essere in realtà questa la ragione per la rimozione anticipata del post: un errore da parte del social media manager, che ha svelato in anteprima un futuro bundle pack dedicato proprio a Clix.