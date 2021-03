Fabrizio Corona è ancora in carcere e le sue condizioni sono drammatiche. I fan sono sempre schierati dalla sua parte, così come Adriano Celentano che ha attaccato i giudici.

Ancora Adriano Celentano. Questa volta non un’altra lettera per Fabrizio Corona, bensì per i suoi giudici che secondo il “ragazzo della via Gluck” stanno gestendo male il caso dell’ex re dei paparazzi. Il cantautore di Milano ha utilizzato nuovamente Instagram come strumento per attaccare i “giustizieri” di Fabrizio che in cella sta soffrendo tantissimo.

Dunque quello fatto da Celentano poco fa non è altro che un appello ai giudici. Suggerisce loro di provare a essere Giudici buoni, capaci di non giudicare il prossimo da schiavo delle proprie antipatie, ma provando a dividere i due sentimenti.

Fabrizio Corona, sgomento tra i fan: “Condizioni drammatiche”

“Cari giudici di Corona. Con un tipo un tantino esuberante come Fabrizio forse anche io avrei perso la pazienza, ma poi non avrei dimenticato di essere un giudice: un giudice non può essere schiavo delle proprie antipatie”, così si apre la lunga lettera scritta da Adriano Celentano e pubblicata sul suo profilo Instagram.

Il cantautore spera di toccare le corde umane del cuore dei giudici che stanno punendo troppo severamente un uomo che ha già scontato 8 anni di carcere. “Cari giudici, per come la vedo io un giudice non lo si può chiamare Giudice, se prima di essere un giudice non è un Uomo infinitamente buono. Solo se infinitamente buono il giudice sarà in grado di esaminare anche le minime sfaccettature di un reato. E voi mi sembra che state trascurando l’aspetto più importante della vostra missione. E anche le condizioni drammatiche di Fabrizio Corona”.