Calciomercato Milan, colpo pazzesco per l’estate: vale 150 milioni!

Calciomercato Milan | Maldini e Massara hanno messo nel mirino il calciatore dal valore di 150 milioni di euro: le ultime

Il Milan nelle ultime dieci gare di questa stagione lotterà con tutte le forze per difendere il proprio posto da seconda in classifica e qualificarsi alla prossima edizione della Champions League. Mentre Pioli ed i suoi pensano a raggiungere l’obiettivo, Maldini e Massara sono al lavoro per rinforzare il club in vista della prossima stagione.

L’ultima idea, secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, condurrebbe a Darwin Nunez del Benfica. Il calciatore classe ’99, che nella scorsa stagione ha fatto le fortuna dell’Almeria, ha giocato un complessivo di 34 gare, segnando 12 gol nell’attuale stagione. Il Benfica su di lui ha fissato una clausola da 150 milioni di euro, ma il fatto che in campionato non stia facendo la differenza potrebbe spingere i portoghesi a lasciarlo andare ed ovviamente a cifre abbordabili. Si parla di circa 25 milioni di euro. Su di lui in passato anche il Napoli ci ha fatto un pensierino.

Calciomercato Milan, assalto a Vlahovic: convince tutti

Nelle ultime settimane il Milan starebbe interessandosi sempre più all’acquisto dalla Fiorentina di Dusan Vlahovic. Quest’ultimo, grazie a Prandelli, è sbocciato ed ha iniziato a segnare con continuità in Serie A, attirando l’interesse di molti club.

I rossoneri sarebbero attualmente i principali estimatori del giocatore, dato che è ritenuto il profilo giusto come erede di Ibrahimovic. La prossima stagione, sotto l’ala protettiva dello svedese, potrebbe essere per Vlahovic una palestra importantissima prima di reggere da solo l’attacco del Milan. Al momento, però, le parti interessate non si sono ancora incontrate per discutere dei parametri economici, ma la sensazione è che a breve accada.