Calciomercato Juventus, Morata va via: sostituto da sogno

Si muove anche in uscita il calciomercato della Juventus, con Alvaro Morata pronto a partire. Il possibile sostituto fa sognare i tifosi bianconeri.

La stagione della Juventus è stata a dir poco deludente fino ad ora e la dirigenza bianconera e pronta a farsi perdonare con un grande calciomercato. Sono diversi i nomi pronti a partire a giugno, uno su tutti quello di Alvaro Morata. Infatti l’attaccante spagnolo sembrerebbe non aver convinto nel suo secondo ‘stint’ con la Vecchia Signora. Infatti in 22 presenze in campionato è riuscito a mettere a segno solamente 7 goal, però è riuscito a smistare ben 9 assist.

Ma in attacco si annuncia una vera e propria rivoluzione. Infatti tra i partenti ci sarebbe anche il nome di Paulo Dybala. Il rinnovo de “La Joya” è in stand-by e la dirigenza starebbe pensando a monetizzare, liberandosi così dal contratto da oltre 9 milioni di euro dell’argentino. Anche l’addio di Dybala potrebbe influire sul futuro di Alvaro Morata, che al momento è ancora di proprietà dell’Atletico Madrid. I bianconeri, infatti, hanno l’opzione per il riscatto fissata a 45 milioni di euro, con Paratici e Nedved pronti a cercare un’altra soluzione. Andiamo quindi a vedere chi potrebbe sostituire Morata la prossima stagione.

Calciomercato Juventus, via Morata: possibile ritorno di Kean?

Il riscatto di Alvaro Morata fissato a 45 milioni, ad oggi, non sembrerebbe essere una pista seguita dalla Juventus. Infatti i bianconeri stanno cercando un ‘numero 9’ di razza e la scelta potrebbe cadere su un altro grande ritorno. Infatti il nome che circola di più nell’ambiente bianconero è quello di Moise Kean, attaccante dell’Everton in prestito al Paris Saint-Germain.

Infatti proprio il 21enne, scuola Juventus, sta riscattando la difficile esperienza inglese con una grande stagione al Paris Saint-Germain. Infatti in 20 presenze in campionato ha già realizzato 11 goal. Ma l’attaccante della Nazionale sembrerebbe aver convinto anche in Champions League con 3 goal ed 1 assist in 6 presenze. Così i 45 milioni destinati ad Alvaro Morata potrebbero essere dirottati su Moise Kean, per il ritorno del beniamino dei tifosi bianconeri.