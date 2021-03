Barbara D’Urso racconta l’incidente ai fan: “Mi sono ustionata” – VIDEO

La conduttrice Barbara D’Urso nell’appuntamento settimanale con “Pomeriggio Cinque” ha raccontato al suo pubblico di essersi ustionata ancora

La seguitissima conduttrice televisiva Barbara D’Urso, dopo la pausa del weekend e l’appuntamento di “Live-Non è la D’Urso” di ieri sera, è tornata sul piccolo schermo con “Pomeriggio Cinque”. Nella puntata di inizio settimana andata in onda oggi, lunedì 29 marzo, la conduttrice ha raccontato un suo incidente ai telespettatori.

La D’Urso ad inizio trasmissione ha fatto un riassunto di quanto avrebbe affrontato nel corso della diretta ed ha voluto ironizzare anche su un problema che l’ha interessata nella serata di ieri: “Mi sono ustionata!”.

Ma non sarebbe questa la prima volta per la conduttrice e attrice italiana la quale scherzandoci su avrebbe appunto spiegato che si sia trattato della terza volta. Sperando appunto che valga la regola del “non c’è due senza tre” e che non vada oltre.

Barbara D'Urso racconta in diretta a "Pomeriggio Cinque": "Mi sono ustionata"

La D'Urso ha quindi colto l'occasione per fare dell'ironia su se stessa: "Ieri sera io mi sono beccata la mia terza ustione. Non lo sa nessuno né ve lo dirò.. in un'altra parte del corpo. Adoro! Ogni tanto mi ustiono da qualche parte ma è tutta energia positiva che io continuo a mandare".

La D’Urso ha quindi colto l’occasione per fare dell’ironia su se stessa: “Ieri sera io mi sono beccata la mia terza ustione. Non lo sa nessuno né ve lo dirò.. in un’altra parte del corpo. Adoro! Ogni tanto mi ustiono da qualche parte ma è tutta energia positiva che io continuo a mandare”. Barbara D’Urso ha quindi scherzato sulle sue disavventure con il fuoco raccontando di ustionarsi di tanto in tanto.

Ma Barbara ha comunque voluto rassicurare tutti dicendo di non aver avuto serie conseguenze come nel caso dell’artista bolognese, tanto da non essere ricorsa ad alcuna cura o medicazione. A parte lo spavento ed il dolore momentaneo è tutto passato tanto da non mancare al suo appuntamento con il pubblico italiano.