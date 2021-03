Barbara d’Urso, arriva la chiusura: frecciatina in diretta

Arriva la chiusura del talk show serale di Barbara d’Urso, ma la conduttrice andrà avanti in Mediaset. Nella puntata finale arriva la frecciatina inaspettata.

Nella serata di ieri ha chiuso ufficialmente ‘Live non è la d’Urso‘, salotto di cronaca rosa che oramai da mesi accompagna il pubblico di Canale 5. Una chiusura che ha portato gli ‘haters’ a pubblicare diversi commenti cattivi sotto la pagina di Barbara d’Urso. La conduttrice napoletana, però, non si è sentita toccata dai commenti del web ed ha chiuso la sua trasmissione con una pesante frecciatina.

Infatti la d’Urso in chiusura ha affermato: “In prima serata ci vediamo in autunno. Domenica prossima in diretta con quattro cinque-ore di diretta. Come vedete ci sono e ci sarò sempre“. Infatti ‘Live non è la d’Urso’ non andrà via, ma addirittura si allungherà. Infatti da domenica prossima il programma partirà alle ore 15 e sfiderà fino alle 17.10 ‘Domenica In‘ di Mara Venier e poi ‘Da Noi…A Ruota Libera‘ con Francesca Fialdini. Insomma alla conduttrice per ora è stata tolta soltanto la prima serata, ma il suo lavoro a Mediaset continuerà, con il ‘Biscione’ che gli garantisce più ore in diretta.

Barbara d’Urso si sfoga in chiusura: “Ci sarò sempre”

Quello di ‘Live non è la d’Urso‘, quindi, non è un addio ma un arrivederci. Infatti la trasmissione, stando a Barbara d’Urso, tornerà in prima serata in autunno. La notizia, inoltre, dovrebbe essere confermata durante la presentazione dei palinsesti Mediaset per la stagione 2021-2022. Nonostante la triste serata, la trasmissione di Barbara d’Urso si è mostrata ancora una volta ricca di argomenti, pronti ad appassionare gli amanti del gossip.

Eppure questa è stata l’ultima puntata di stagione. Infatti dalla domenica prossima, con la chiusura del programma di Barbara d’Urso, arriveranno in prima serata su Canale 5 Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Il duo comico, ancora una volta, sarà il protagonista del quiz show “Avanti un Altro“, amatissimo dal pubblico Mediaset. Se il ‘Biscione‘ dovesse confermare i nuovi palinsesti, però, ‘Live non è la d’Urso‘ è pronta a tornare il prossimo settembre.