Banconote da 5 euro, alcune valgono tantissimo: ecco come riconoscerle

Ci sono alcune banconote da 5 euro che valgono una vera e propria fortuna. Ecco come riconoscerle tutte

Avete mai sentito parlare di particolari monete o banconote che nascondono un vero e proprio tesoro? Ce ne sono tantissime, che hanno alcune caratteristiche particolari e uniche: rarità, errori di fabbrica, particolari numeri in sequenza e così via. Non è una prerogativa delle valute d’epoca, ma potrebbe trattarsi anche dei soldi che avete nel vostro portafoglio!

Oggi vi parliamo delle banconote da 5 euro. Se normalmente queste valgono tanto quanto il valore indicato, ce ne sono alcune capaci di valere anche 100 euro. Si tratta di serie molto rare e difficili da trovare in circolazione, ma mai dire mai. Ecco come riconoscerle tutte dando un occhio ad alcuni dettagli particolari.

Banconote da 5 euro, quali valgono una fortuna

Prendete tutte le banconote da 5 euro che avete in casa e continuate a leggere questo articolo: potreste avere tra le mani una fortuna! Ci sono infatti alcune serie molto rare e non così facilmente reperibili che possono valere anche 100 euro. La prima caratteristica da guardare è il numero di serie nel fior di stampa (FDS): se ha più ci 5 cifre uguali, allora potrebbe essere oggetto del desiderio di collezionisti e non solo.

Altra caratteristica può essere il numero seriale. Se è palindromo, si tratta di una banconota “radar”. Ma cosa si intende per palindromo? Provate a leggere il numero di serie da sinistra e poi da destra: se è uguale, allora si tratta di 5 euro radar. Anche in questo caso, provate a dare un occhio online per vedere quanto alcune persone sono disposte a spendere per averla.