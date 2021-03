Aurora Ramazzotti vittima di cat calling: lo sfogo sui social – VIDEO

Vittima di cat calling, Aurora Ramazzotti si dice schifata da quanto le accade ogni volta che è in strada, nonostante il suo abbigliamento “da maschiaccio”

Aurora Ramazzotti ha pubblicato una forte denuncia tramite le proprie Instagram stories, nei confronti delle persone che, spesso e volentieri, le fanno cat calling. È la stessa Iena a specificare dapprima cos’è il cat calling: si tratta, infatti, di una volgare pratica attuata dagli uomini nel rivolgere complimenti di cattivo gusto, in giro per strada, per attirare la sua attenzione.

Una forma di molestia nei confronti di una ragazza che, tranquillamente, ed in abiti per niente volgari, svolge attività fisica in giro per Milano, rispettando tutte le regole del decreto vigente. Aurora, come spiega lei stessa, ne è spesso vittima e racconta il suo disagio e dispiacere.

Aurora Ramazzotti, vittima di cat calling: “Mi fa schifo”

“Sono l’unica che ne è vittima costantemente? Nonostante io sia una che di solito si veste un po’ da maschiaccio”. Lo sconforto della Ramazzotti proviene dalle centinaia di volte in cui le è accaduto, in particolare modo oggi è successo mentre faceva liberamente jogging per strada ed ha tolto la felpa viste le alte temperature della città. “A me fa schifo, mi fa schifo. Se sei una persona che lo fa e stai guardando questa storia perché ti arriva in qualche modo, sappi che fai schifo”.

Il cat calling è alla base della maleducazione dell’essere umano, una pratica esercitata da sempre che ha assunto un vero e proprio nome da poco. “Cat calling”, in italiano “Chiamata al gatto” è per esprimere il suono onomatopeico che, generalmente, l’uomo rivolge ad una donna per strada.