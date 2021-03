Anticipazioni Uomini e Donne, arriva la decisione definitiva: fan sorpresi

Anticipazioni Uomini e Donne | Una decisione definitiva potrebbe arrivare nel corso della puntata di oggi, lunedì 29 marzo, e potrebbe seriamente spiazzare i fan

Uomini e Donne va in onda quotidianamente, dal lunedì al venerdì, nella prima fascia pomeridiana. Da diverso tempo il trono classico e quello over sono stati inglobati e viene dato lo stesso spazio ad entrambi.

Per quanto riguarda il primo, siederà al centro dello studio Massimiliano Mollicone, tronista ventenne, che sta conoscendo diverse sue corteggiatrici. Lo stesso ammetterà definitivamente di provare una forte attrazione per Vanessa. Potrebbe, per ora, decidere di approfondire la conoscenza in esterna principalmente con lei.

LEGGI ANCHE—> Fabrizio Corona, terribile annuncio della madre: “Mi ha aggredito”

Anticipazioni Uomini e Donne, cosa accadrà nel trono over

In merito al trono over, vedremo Luca confrontarsi con Angela ed Elisabetta che sono le donne con cui si sta conoscendo. Alessandro parlerà, invece, della frequentazione con Federica.

LEGGI ANCHE—> Amici 20, caos Rosa e Martina: il tweet scatena il pubblico

Gemma invece parlerà di come stanno andando le cose con Domenico, ma non sembrerà presa appieno. Proprio per questo potrebbe arrivare la decisione di troncare la conoscenza. Del resto, da quando è andato via Maurizio, Gemma non si dà pace ed ha ancora diverse ferite aperte. Per scoprire di più, basterà seguire la puntata su Canale 5.

Per chi non dovesse riuscire a vedere la puntata live, basta collegarsi alla piattaforma Mediaset Play che permette agli utenti di rivederla grazie alla funzione on demand. E’ disponibile anche il portale Witty Tv, i quale contiene tutte le puntata dei programmi diretti, prodotti o condotti da Maria De Filippi.