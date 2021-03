Rita Dalla Chiesa attraverso il suo profilo Facebook ha denunciato l’ennesimo caso di violenza sulle donne.

Il racconto che molti lettori hanno avuto modo di leggere su Facebook è inquietante. Rita Dalla Chiesa, giornalista e conduttrice di successo, ha denunciato una vicenda di violenza sulle donne che si è verificata a Milano.

L’ex moglie di Fabrizio Frizzi ha scritto: “Ieri mio fratello è uscito sul balcone e ha visto una giovane donna sul terrazzo di fronte stesa per terra che si aggrappava disperatamente alla ringhiera. Un uomo tentava con tutte le sue forze di buttarla di sotto”.

Queste poche righe basterebbero per far rabbrividire chiunque. Se la donna, protagonista del racconto, si è salvata è stato solo grazie alle grida dei vicini di casa e al fratello di Rita. “Se mio fratello Nando non avesse gridato quel basta lei oggi sarebbe stata probabilmente solo un nome da aggiungere al lungo elenco di donne uccise dal loro uomo”.

Rita Dalla Chiesa, il racconto è da brividi: “Spero sia stato arrestato”

Scene di questo tipo non possono lasciare le persone indifferenti. La violenza sulle donne è ormai, purtroppo, un tema che ogni giorno riempie pagine e pagine di giornali. Queste persone andrebbero denunciate e punite.

Rita Dalla Chiesa ne ha parlato e non è rimasta indifferente dinanzi a quel quel tentato femminicidio. “Spero che quell’uomo sia stato arrestato”, ha concluso la giornalista.