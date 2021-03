Pierpaolo Petrelli e Giulia Salemi sono la coppia più amata e seguita dal pubblico. Sono tanti i fan e dopo l’annuncio di ieri sono tutti perplessi.

L’ex velino e concorrente dell’ultima edizione del GF Vip, Pierpaolo Pretelli, nella giornata di ieri è stato ospite di una diretta radiofonica nella trasmissione Non succederà più presentata da Giada Di Miceli. Il modello nella diretta ha dichiarato di trovarsi in viaggio verso Milano dove poi raggiungerà la sua Giulia Salemi, ma non solo. Pierpaolo ha anche confessato di voler iniziare una convivenza con lei.

Però questo non è tutto. Il finalista del GF Vip ha fatto sapere che la sua famiglia non è entusiasta della sua relazione con la Salemi. Le dichiarazioni sono state raccolte da Biccy.

Pierpaolo Petrelli-Giulia Salemi, cattive notizie: l’annuncio spiazza i fan

“La mia famiglia ha sicuramente capito quanto tengo a Giulia, ma non c’è grande entusiasmo di questo fidanzamento. Questo a me dispiace perché sono sicuro che quando avranno modo di conoscerla si ricrederanno, Giulia è una ragazza molto genuina”.

La conduttrice ha anche chiesto a Pierpaolo Pretelli come mai la famiglia abbia reagito in questo modo e lui ha risposto così: “Loro si sono molto lasciati influenzare da tante cattiverie che leggono sul web, ma col passare del tempo rientrerà tutto nella normalità”.