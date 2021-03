Maria De Filippi, nuovo clamoroso colpo di scena in Italia. La notizia è arrivata in queste ore ed è del tutto confermata. Fan sbalorditi ancora una volta

La regina della Tv trionfa ancora. Nemmeno il tempo di chiudere ‘C’è Posta per te’ con numeri da record, che Maria De Filippi già rilancia anche col serale di Amici. Il reality andato in onda ieri sera ha infatti sbancato in scala nazionale, registrando quota 5.990.000 telespettatori pari al 28,3% di share per la seconda puntata.

Potrebbe interessarti anche —-> Gianni Morandi, messaggio di auguri dall’ospedale: le sue condizioni

Maria De Filippi sbanca ancora in Tv: tutti i numeri

Restano numeri comunque inferiori al grande esordio dove il programma registrò 6.016.000 spettatori pari al 28,73% di share, ma resta pur sempre un valore titanico soprattutto in confronto a quando andato in scena parallelamente. Dati che confermano come le scelte editoriali della De Filippi restano di centrale e assoluto gradimento nel palcoscenico italiano.

Leggi anche —-> Serena Rossi, arriva lo stop inatteso in tv: il motivo

Per rendere l’idea, Amici ha fatto meglio anche di del match tra Spagna e Italia Under 21 andato in scena su Rai 1 e valido per l’Europeo giovanile: la gara ha ottenuto infatti 2.981.000 spettatori pari all’11.2% di share. C’è poi un distacco importante con tutto il resto: Un Piccolo Favore ha centrato 1.598.000 spettatori col 6.1%, mentre I Croods su Italia 1 ha ottenuto 1.670.000 spettatori (6,4%). Infine Città Segrete su Rai 3 ha ottenuto 2.098.000 spettatori (9,2%) e Serafino su Rete 4 924.000 spettatori (3,7%)