Harry e Meghan, l’indignazione: “Mi hanno infastidito”

Forti dichiarazioni da parte di un membro della grande Royal Family e sull’intervista rilasciata da Harry e Meghan ad Oprah Winfrey

L’intervista del Principe Harry e sua moglie Meghan Markle non hanno fatto dormire sonni tranquilli alla grande Royal Family che ha provato a dissociarsi da quanto detto. Dapprima la Regina Elisabetta in prima persona ha emanato un breve comunicato su quanto detto alla TV statunitense ed a Oprah Winfrey, poi il fratello William ha proferito poche parole ma nette.

Tutte le altre reazioni non sono state altro che suggestioni, partendo da quelle di Kate Middleton che si è detta delusa da quanto detto da Meghan. Una dichiarazione forte e molto particolare, è tardata ad arrivare, ma ha riaperto nuovamente il vaso di Pandora.

Alberto di Monaco su Harry e Meghan: “Mi hanno infastidito”

Alberto di Monaco è cugino di settimo grado della Regina Elisabetta ed è stato protagonista di un’intervista presso la BBC con Yalda Hakim che ha giustamente interrogato il principe sull’intervista di Harry e Meghan. Senza peli sulla lingua, il principe Alberto si è detto infastidito: “Capisco che è complicato mettersi nei panni di qualcun altro e davvero posso capire la loro pressione. Questa pubblica confessione di insoddisfazione, per dirla con un eufemismo – andrebbero condotte nell’intimità dell’ambito familiare”. Alberto di Monaco non ha fatto altro che ribadire che i panni sporchi vanno lavati in famiglia, parere comune per tutta la Royal Family.

Nonostante la generale riservatezza del principe Alberto, incalzato sulla questione, ha ammesso senza peli sulla lingua: “Non capisco la necessità di rendere tutto pubblico in quella maniera. Mi ha un po’ infastidito. Non credo sia stata la sede appropriata per parlare di cose così delicate”.