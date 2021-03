Francesca Cipriani e l’annuncio shock: “Ha rischiato grosso”

Torna a far parlare di sé la showgirl Francesca Cipriani. Secondo il noto giornalista Roberto Alessi avrebbe: “Rischiato grosso”

Poche settimane fa, la showgirl Francesca Cipriani aveva annunciato tramite i suoi profili social di essere in procinto di tornare sotto i ferri. Questa volta l’operazione – che avrebbe compreso liposcultura e liposuzione – puntava a snellirle ancor di più la vita e ingrandirle il lato B. Una sorta di trasformazione in Barbie o Kim Kardashian.

Tramite diverse storie Instagram, l’ex Pupa ha raccontato il suo periodo di convalescenza durante il ricovero in ospedale, con aggiornamenti continui sulle sue condizioni. Secondo quanto riferito dal noto giornalista e opinionista Roberto Alessi, in realtà, la soubrette avrebbe rischiato grosso con l’ultimo intervento chirurgico.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Elisabetta Gregoraci, si riaccende la polemica: nuove dichiarazioni

Francesca Cipriani, l’annuncio: “Ha rischiato la setticemia”

Vittima di complicazioni durante l’ultima delle sue operazioni chirurgiche, la soubrette Francesca Cipriani avrebbe rischiato grosso. Ne è sicuro il noto giornalista e opinionista Roberto Alessi, secondo cui la 36enne sarebbe andata molto vicina alla setticemia. Si tratta di una disfunzione d’organo pericolosa, causata dalla risposta sregolata dell’organismo ad un’infezione. Nel caso dell’ex Pupa, sarebbe stato un occhio ad essere colpito.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Gianni Morandi, messaggio di auguri dall’ospedale: le sue condizioni

Continuano le accuse nei confronti della Cipriani, “accusata” di esser vittima di Dismorfia. Ossia una condizione psicologica che porta i pazienti a fissarsi sul proprio aspetto esteriore, notando imperfezioni minimi da correggere con la chirurgia plastica. Questa sera la showgirl sarà ospite a Live – Non è la d’Urso su Canale 5 per parlare proprio di quei giorni difficili in ospedale e della sua condizione delicata con i “ritocchini”.