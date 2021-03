Fortnite, disponibili le ricompense di Rocket League: come ottenerle

È ufficialmente iniziato l’evento crossover tra Fortnite e Rocket League. Ecco come sbloccare tutte le ricompense gratuitamente

Continuano ad arrivare numerose novità su Fortnite, il battle royale di Epic Games. Qualche settimana fa vi avevamo parlato dell’accordo raggiunto con Rocket League, altro titolo videoludico in voga. Ennesima partnership volta a portare un numero ancor maggiore di utenti, ha dato il via all’evento Llama Rama nella giornata di ieri.

Sono diverse le ricompense esclusive ottenibili in regalo, semplicemente completando alcune sfide nell’isola di gioco. Andiamo a vedere nel dettaglio in cosa consistono e quali premi si possono ottenere.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> WhatsApp, come evitare di essere ‘spiati’: una soluzione per tutti gli utenti

Fortnite, tutte le ricompense di Rocket League: come ottenerle

Finalmente sono disponibili su Fortnite tutte le sfide per ottenere gratis le ricompense di Rocket League, grazie all’evento Llama Rama. La Sfida 1 si chiama Beyonder, ed è tra le più semplici del gioco. Bisogna semplicemente giocare tre partite online, dopo le quali verranno aggiunti i seguenti premi: spray Sfera di battaglia su Fortnite e DJ Yonder su Rocket League.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Fortnite, annunciato nuovo giro di vite: “Così morirà il gioco”

La seconda sfida chiede invece di ottenere 500 punti totali in partite online. Anche in questo caso, basterà seguire le indicazioni che da il gioco. I premi saranno la schermata di caricamento Llama-Rama su Fortnite e l’inno giocatore Campana Lama su Rocket League.

La terza sfida chiede invece di effettuare cinque gol, assist o parate in partite online. Ricompense? Brano Tutti in pista! su Fortnite e decalcomania Bolide DJ Yonder su Rocket League. C’è poi la quarta sfida che chiede di effettuare cinque spazzate e palle al centro in partite online, in cambio della copertura Zoom in corso su Fortnite e ruote Ombrello reale su Rocket League.

Per la quinta sfida dovrete giocare una partita online in modalità extra, in cambio del dorso decorativo Turbosfera! su Fortnite e del titolo giocatore Extra-ordinario su Rocket League. Infine la sfida 6, che vi chiede di vincere 10 partite online per ottenere 20mila punti esperienza.