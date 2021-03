Fabrizio Corona, terribile annuncio della madre: “Mi ha aggredito”

A Live – Non è la D’Urso la madre Gabriella ha parlato a lungo del caso di suo figlio Fabrizio Corona, nonostante l’aggressione

Fabrizio Corona sta vivendo settimane di ingiustizia – secondo molti – e la madre sta facendo il possibile per portare a galla la verità. A Live – Non è la D’Urso ha portato in studio anche la diagnosi rilasciata dai medici dell’Ospedale di Milano cui è stato ricoverato in seguito al gesto estremo di una biro conficcata nel braccio.

Gabriella ha detto: “Fabrizio si trova dentro un carcere in gravi condizioni psichiche, debilitato, perché è stato riportato in carcere. Mi rivolgo ai giudici, io non voglio andare contro loro, ma difendere mio figlio che non deve stare in carcere. Fabrizio ha una patologia severissima confermata dall’Ospedale di Milano: una sindrome bipolare con personalità borderline e depressione, questo lo porta anche al tentativo di suicidio”.

Fabrizio Corona ha aggredito la madre l’ultima volta che si sono visti prima del carcere

Intanto che, al di fuori del carcere in cui è attualmente detenuto Fabrizio Corona, il mondo dello spettacolo si divide in pro e contro il paparazzo, la madre confessa il grande dolore provato. “Sui referti medici c’è chiaramente scritto che è malato. Era migliorato tanto, il suo psicoterapeuta ha detto che hanno buttato al vento un percorso magnifico. L’hanno prelevato mentre dormiva, ammanettato e portato in un carcere terribile, non si fa questo ad un malato con gravi problemi psichiatrici: hanno creato un trauma in un trauma”.

Gabriella, distrutta, ha raccontato a Barbara D’Urso anche dell’ultimo momento in cui l’ha visto: “Fabrizio è stato dimesso dall’ospedale in quanto stabile – secondo i medici – ma io non sono d’accordo. Il giorno prima di essere stato dimesso era impazzito, se l’è presa anche con me: è stabilità questa? Mi ha aggredito, ha questa tendenza a farlo per la sua personalità borderline”.

L’appello al Ministro della Giustizia

Un ultimo appello della madre di Fabrizio Corona è stato rivolto direttamente ai piani alti, alla Ministra Marta Cartabia: “Intervenga. Se muore, devono tenerlo sulla coscienza”.