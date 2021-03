F1 Gp di Bahrain, streaming gratis: dove vedere la gara in diretta

Tutto pronto per il primo appuntamento stagionale con la F1, di scena in Bahrein. Andiamo a vedere dove seguire la gara in diretta e streaming gratis.

Parte finalmente la nuova stagione della F1 di scena al Bahrain. Una gara che inizierà a dare le prime indicazioni su come sarà il campionato mondiale, con un Max Verstappen pronto a conquistare il suo primo titolo. Infatti l’olandese ha conquistato la Pole Position, dinanzi alle Mercedes di Lewis Hamilton e Valtteri Bottas. Proprio le due ‘frecce d’argento’ sono state in difficoltà per tutto il weekend, ma nonostante ciò sono comunque riuscite a fare un’ottima qualifica.

Ottimo Charles Leclerc che ottiene una quarta posizione che fa ben sperare. Alle sue spalle troviamo l’Alpha Tauri di Pierre Gassly, affiancata alla McLaren di Daniel Ricciardo. La quarta fila si apre con la seconda McLaren di Lando Norris e la Ferrari di Carlos Sainz. Infine completano la Top 10 la Alpine di Fernando Alonso e l’Aston Martin di Lance Stroll. Andiamo quindi a vedere dove seguire in streaming gratis la F1, che farà partire la propria stagione in Bahrain.

F1 Gp di Bahrain, streaming gratis: Sky o DAZN ?

Alle ore 17:00 partirà ufficialmente la nuova stagione di F1, con il Gp inaugurale del Bahrain, andiamo a vedere dove seguirlo in streaming gratis ed in diretta TV. Come sempre la Formula 1 è in esclusiva su Sky Sport, che la trasmetterà sul canale dedicato Sky Sport Formula 1. Il primo gran premio stagionale sarà in onda anche in differita in chiaro su Tv8 ed in streaming gratis sul sito del canale del DTT.

Per tutti gli appassionati abbonati a Sky sarà possibile seguire la gara anche su Sky Go, servizio streaming della pay-tv. Il servizio è disponibile per tutti i device mobili: laptop, smartphone e tablet. Per accedere basterà inserire le proprie credenziali e selezionare il canale dedicato.

Inoltre anche quest anno Sky offrirà la Formula 1 anche sulla piattaforma Now Tv, solitamente dedicata alle serie televisive. Tutti i nuovi clienti della piattaforma potranno usufruire di un mese di prova gratuito. Una volta scaduto il mese di prova, starà all’utente decidere se attivare o meno il servizio streaming a 9,99€ al mese. Per usufruire del servizio basterà una connessione internet, visto che la piattaforma è disponibile per tutti i device mobili.