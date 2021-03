Elisabetta Gregoraci, si riaccende la polemica: nuove dichiarazioni

Si riaccende la polemica su Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli. Questo ultimo ancora una volta è tornato a parlare dell’ex gieffina

Dopo l’uscita dal “Grande Fratello Vip 2021” gli ex concorrenti Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli non fanno calare i riflettori puntati sulla loro “storia” vissuta nella casa più spiata d’Italia.

Ospite di Giada Di Miceli in radio, nella trasmissione “Non succederà più”, Pretelli ha affrontato nuovamente alcune dinamiche nate nella casa del GF Vip con la Gregoraci.

Pierpaolo ancora una volta ha voluto precisare che, nei primi mesi vissuti insieme nella casa, con Elisabetta si sia trattato solo di una infatuazione momentanea. Difatti, subito dopo l’eliminazione della showgirl calabrese, l’ex gieffino si sarebbe subito innamorato della sua attuale compagna Giulia Salemi.

Ma il modello aveva già rilasciato queste dichiarazioni nel talk show Casa Chi dove raccontò che tra lui e la Gregoraci non c’è mai stata una vera storia nell’ultima edizione del GF Vip dove si sono conosciuti. Le sue dichiarazioni scatenarono in quella occasione l’ira della conduttrice televisiva.

Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli, la loro ‘storia’ al GF Vip fa ancora discutere

L’ex gieffino Pierpaolo Pretelli, ospite nella trasmissione radio “Non succederà più”, ha ribadito ancora una volta che la sua ‘storia’ con la bellissima Elisabetta Gregoraci non è mai andata oltre in quanto lei avesse già qualcuno che l’aspettasse fuori dalla casa. Un’affermazione alla quale già in passato l’ex modella rispose: “Io penserei alla loro di vita, ognuno la sua. Se fosse stato vero non avrei avuto nessun motivo nel non dirlo. Che pagliacciata”.

Pretelli si sarebbe però anche detto stanco di essere associato continuamente all’ex gieffina calabrese. Difatti il modello si è lasciato andare ad uno sfogo con Giada Di Miceli: “Se ho risentito Elisabetta Gregoraci dopo il Grande Fratello? Le cose che dovevamo chiarire ce le siamo chiarite, sia in casa che durante la finale, quando ho avuto modo di scambiare due parole con lei. L’unica cosa è che lei continua a mettere like e commenti su cose che riguardano i Gregorelli”.

L’ex velino ha inoltre aggiunto che la Gregoraci ha sempre chiarito che al di fuori della casa non ci sarebbe stato futuro per loro, a prescindere dalla Salemi. Chissà cosa avrà da rispondere questa volta la bellissima Elisabetta Gregoraci.