Covid, Sileri: “Siamo arrivati all’ultimo sforzo, abbiamo un vantaggio”

Intervenuto a Domenica In, il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri ha parlato dell’andamento del Covid in Italia

“Stiamo registrando una situazione di lieve miglioramento se analizziamo i numeri. Ci sono i primi frutti degli sforzi compiuti, ma serviranno ancora due settimane per un primo bilancio” ha spiegato il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri a Domenica In: “Se i dati si consolideranno anche dopo Pasqua, saremo veramente all’ultimo sforzo“.

“Rispetto a prima abbiamo un grande vantaggio: la vaccinazione. Chi si sottopone alla somministrazione oggi, tra un mese sarà immune. Abbiamo ancora 300-400 morti e questo è un dramma, ma a un mese da oggi non sarà più cosi” ha poi sottolineato Sileri: “Saremo come l’Inghilterra, tra la fine di aprile e l’inizio di maggio vivremo una situazione diversa e passeremo un’estate diversa rispetto allo scorso anno“.

Covid, Sileri: “Vaccino Sputnik? De Luca non può acquistarlo autonomamente”

Nelle scorse ore, il governatore De Luca ha ipotizzato l’acquisto in autonomia del vaccino Sputnik V da somministrare ai cittadini della Campania. Sul tema è intervenuto il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri a Domenica In. “Il mercato ha due regole ben precise: non si può né acquistare né distribuire un vaccino senza il via libera dell’Aifa” ha spiegato, aggiungendo che: “Si tratterebbe di un farmaco non validato. Inoltre, non possiamo muoverci in ordine sparso. Serve unita di intenti e un’azione congiunta“.

“Capisco la sensibilità del governatore De Luca, ma il sistema di acquisto e distribuzione è centrale e collaudato. Necessario che ciò che entra nel nostro territorio sia validato dall’Aifa” ha poi concluso Sileri.